Lady Gaga | la sua cover di “Your Song” di Elton John è la cosa più bella che ascolterai

Lady Gaga canta Elton John - la cover di Your Song in anteprima dal tributo al Baronetto (audio) : Lady Gaga canta Elton John per rendere omaggio ad un artista leggendario e ad un amico. La popstar è una dei tanti artisti che onorerà il Baronetto inglese nello speciale televisivo A Grammy Salute, che andrà in onda sulla CBS il 10 aprile, e sarà anche protagonista dell'album tributo dedicato al cantante britannico dal titolo Elton John: Revamp and Restoration, che sarà rilasciato il 6 aprile. In entrambi i progetti, Lady Gaga è coinvolta ...

Buon compleanno Lady Gaga : 7 ragioni che dimostrano che è la numero uno : Tanti, tanti auguri Lady Gaga! Mother Monster compie oggi 32 meravigliosi anni e la celebriamo con le ragioni che dimostrano che è la numero uno! [arc id=”aaa7c807-a365-436b-9b84-001c621ee017″] Oltre agli auguri di compleanno, facciamo a Gaga gli auguri di pronta guarigione: in questo periodo si sta prendendo cura di se stessa dopo essere stata costretta a cancellare i concerti del tour 2018 a causa dei dolori dovuti ...

Un nuovo album di Lady Gaga all’orizzonte? I primi indizi sul ritorno discografico della cantante : Un nuovo album di Lady Gaga in arrivo? Nelle ultime ore si vocifera un imminente progetto discografico della Germanotta: i rumors sono dovuti ad un inconveniente avvenuto online nel weekend. I fan della popstar statunitense hanno riscontrato online diverse tracce e pezzi di canzoni di Lady Gaga, che presentano un sound tipico e ricorrente durante l'era The Fame. Con ogni probabilità, si tratta di brani registrati durante i primi anni della ...

Lady Gaga / 40 brani inediti finiscono online : sono le tracce del suo nuovo album? : Decine di brani inediti di LADY GAGA sono finiti online: si tratta di spezzoni e demo, che potrebbero preannunciare l'arrivo del nuovo attesissimo album.(Pubblicato il Mon, 26 Mar 2018 11:18:00 GMT)

J-Ax a The Voice of Italy 2018 alla ricerca del talento di “cuore” nel segno di Lady Gaga : J-Ax a The Voice of Italy 2018 porterà se stesso e la sua esperienza artistica per provare a cercare un talento che sia degno di questo nome. Queste le premesse del nuovo coach del programma al via il 22 marzo su Rai2, raggiunto da Sorrisi e Canzoni TV al quale ha raccontato da quali basi partire per la sua nuova avventura come caposquadra. Gli ingredienti della squadra di Alessandro Aleotti saranno i medesimi di quelli già visti nelle ...

Lady Gaga e Christian Carino/ Malattia sotto controllo e matrimonio all'orizzonte per la star? : Lady Gaga e Christian Carino sono stati di nuovo immortalati insieme, dopo l'addio anticipato al suo Joanne Tour, la star riparte dal suo nuovo amore: "è lui adesso la mia forza"(Pubblicato il Wed, 21 Mar 2018 14:39:00 GMT)

La malattia di Lady Gaga - la cantante in lenta ripresa avvistata in studio di registrazione : Si chiama fibromialgia, la malattia di Lady Gaga che l'ha costretta ad abbandonare il tour mondiale e al triste annuncio lo scorso mese. Lady Gaga è in lenta ripresa dopo il malore durante il Joanne Tour 2018: la cantante, infatti, ha cancellato poco più di un mese fa gli ultimi show del tour a causa di una complicazione della sua saluta fisica. Proprio ad inizio febbraio, la popstar statunitense ha annunciato con estremo dispiacere ...

La tracklist di Revamp - il nuovo album di Elton John con gli omaggi di Ed Sheeran - Lady Gaga e Demi Lovato : Revamp è il titolo del nuovo album di Elton John, in arrivo sul mercato discografico internazionale il prossimo 6 aprile. Si tratta di un lavoro discografico particolare: in Revamp, infatti, vi saranno numerosi duetti con alcune delle popstar della musica internazionale più amate. L'album celebrerà la carriera cinquantennale di Elton John, grazie alle voci di grandi star del momento. Prendono parte a Revamp artisti del calibro di Ed ...

Vivetta - la stilista di Assisi che veste Lady Gaga : Lo sport, infine, ristabilisce il potere del casual. Insomma una collezione per tutti i gusti e le tendenze. Per raccontarla Vivetta si sintonizza con noi e fa un tuffo indietro perché effettivamente ...

Lady Gaga in lento recupero dopo la cancellazione del Joanne World Tour : dopo essere stata nuovamente costretta a cancellare i concerti del Tour 2018 a causa dei forti dolori, Lady Gaga ce la sta mettendo tutta per rimettersi in forza. Combattere i laceranti dolori causati dalla fibromialgia non è per nulla facile. Come riportato dal magazine US Weekly, il recupero di Gaga si sta rivelando parecchio lento. [arc id=”7ff466cc-0695-11e8-9a25-a4badb20dab5″] Un informatore anonimo ha rivelato che la cantante ...

Barbra Streisand elogia Lady Gaga nel remake di È nata una stella di Bradley Cooper : “Un ottimo lavoro” : L'endorsement di Barbra Straisand per Lady Gaga nel remake di È nata una stella diretto da Bradley Cooper è quanto di meglio la popstar potesse aspettarsi. La cantante di Joanne, reduce dal tour mondiale interrotto per via della fibromialgia che le ha impedito di tenere le ultime dieci date europee, è la protagonista del nuovo remake del celebre film del 1937 diretto da William A. Wellman, che ha avuto altre due versioni omonime, quella del ...

Kylie Minogue vorrebbe duettare con Lady Gaga : Ebbene sì Kylie, sarebbe incredibile anche per milioni di fan in tutto il mondo! Chissà se un giorno si realizzerà il sogno di sentire due icone del pop nella stessa canzone. via GIPHY Nell'attesa di ...

Lady Gaga : il suo Joanne World Tour ha incassato 95 milioni di dollari! : Billboard America ha appena aggiornato la classifica dei Tour più proficui. Il “Joanne World Tour” di Lady Gaga ha fatto un’ottima figura, incassando ben 95 milioni di dollari. [arc id=”7ff466cc-0695-11e8-9a25-a4badb20dab5″] Un grandissimo risultato, anche perché la pop star è stata costretta più volte a interromperlo bruscamente per i suoi problemi di salute. L’ultima volta in ordine di tempo è stata a inizio ...