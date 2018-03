Labbra dal fattore G | il potere dei gloss vinilici

”Ma era così?”. Canessa - ciò che non avete mai notato. Guendalina irriconoscibile. Oggi Labbra carnose - viso piallato e seno al top - ma ieri (11 anni fa) le cose erano ben diverse : le foto che la incastrano : É nota al pubblico televisivo italiano per essere stata una concorrente del ”Grande Fratello”. Era la settima edizione e Guendalina Canessa in quell’occasione aveva dichiarato di voler partecipare al reality per: ”Dimostrare ai miei che riesco a fare qualcosa anche da sola, senza seguire più la loro strada”. Il suo carattere esuberante la rendono un personaggio molto amato, tanto che è ospite come opinionista di ...