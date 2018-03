La tragica fine di Fiori | ritrovato il corpo dell' italiano scomparso in Turchia

Dal sogno all’incubo - tragica fine per la coppia in vacanza : moglie e marito si scontrano in volo. Per lei nulla da fare : Lo scorso 19 marzo una turista di Città del Messico stava volando assieme al compagno sopra la spiaggia Zicatela a Puerto Escondido in Messico. In fase di atterraggio i due si sono scontrati in aria e la donna è precipitata al suolo rovinosamente. Dopo l’incidente entrambi sono stati trasferiti in una clinica privata, ma per la quarantatreenne Úrsula Hernández non c’è stato nulla da fare. Il partner che ha subito un impatto al suolo meno ...

“Lo ha morso un serpente velenoso”. La tragica fine del volto noto della tv : diventato famoso grazie alla partecipazione al noto programma - ecco come lo hanno trovato. Le assurde dinamiche della sua fine : Una vita intera dedicata alla passione per gli animali, in particolare i serpenti, che gli avevano portato fama e notorietà. Al punto da trasformarlo in una star del piccolo schermo, famoso nel suo paese e anche fuori da quei confini che non aveva mai varcato, anche a causa delle tante indiscrezioni sul suo conto che rimbalzavano puntualmente sui giornali. Ora, ecco però arrivare la notizia della morte di uno dei personaggi televisivi più ...

Game of Thrones 8 avrà una fine tragica per tutti i personaggi? L’indizio dai piani alti di HBO : Sappiamo tutti che Il trono di spade non ha mai lesinato sui morti nel corso della sua rispettabile carriera, ma Game of Thrones 8 potrebbe essere destinata a lasciare il segno anche in questo senso: direttamente dai piani alti di HBO arriva una sibillina dichiarazione che mette a repentaglio le vite non di uno né di qualcuno, ma di tutti i personaggi superstiti della serie. Durante un discorso pronunciato alla INTV conference tenutasi ...

“L’hanno deriso fino alla morte - anche al funerale”. La tragica fine a 17 anni - saltando giù da un ponte. Una tragedia tutta italiana dietro la quale ora emerge una realtà ancora più terribile - inaccettabile : “Ti scrivo questa lettera, la mia ultima lettera. Si hai capito bene, perché non credo di riuscirci più. Ho intenzione di mollare. Questo ragazzo moro piange davanti allo specchio e non trova nessuno dietro di sé che gli dica: ehi oggi sei maledettamente bello”. Parole terribili, agghiaccianti. Scritte da un ragazzo di soli 17 anni poco prima di compiere il più gesto più atroce, togliendosi la vita. Un caso che ha scosso il ...

Attraversa l'autostrada e viene investita : tragica fine per una donna residente a Crescentino : Una tragica imprudenza è costata la vita a una donna residente a Crescentino, Marharit Olha, 47 anni, di origine ucraina. La donna, che avrebbe avrebbe dovuto imbarcarsi su un volo a Orio al Serio, è ...

“Stella tra le stelle. Addio”. Drammatico lutto nella televisione italiana. Lei - indiscussa icona degli anni ’90 amatissima e seguitissima da tutti i vip - se ne è andata tragicamente. Fino alla fine si è presa cura del suo corpo meraviglioso che trattava in modo quasi maniacale. Resterà per sempre nel cuore di tutti : lutto nel mondo della televisione. Anche se sarebbe più giusto dire: lutto nel mondo dell’astrologia. Se ne è andata a 85 anni Sirio, l’astrologa dei vip sempre presente nei salotti televisivi. Impossibile dimenticare la sua lunga chioma bionda, lo sguardo ipnotico e il suo modo di vestire eccentrico e inconfondibile. Sirio è morta alle 23.30 di lunedì 19 febbraio all’ospedale di Niguarda dove era ricoverata da quasi un anno per via di un tumore ...

Grande Fratello - la tragica fine della sexy star : uccisa - poi in obitorio fanno sesso con il suo cadavere : 'Non posso andare contro ciò che dice la scienza. Non sono riuscito a trovare un lavoro per tre mesi…', ha spiegato l'uomo ammettendo, di fatto, il reato di necrofilia . Per lui niente carcere, però, ...

Un fumetto racconta la fine tragica di Norma Cossetto : Norma Cossetto è un simbolo dell'italianità contro la cieca violenza dei partigiani di Tito in Istria, come Anna Frank per la tragedia dell'Olocausto. La differenza con l'eroina ebraica è quanto sia stato volutamente dimenticato il sacrificio di Norma, almeno per mezzo secolo, come tutto il calvario delle foibe e degli esuli istriani, fiumani e dalmati costretti a lasciare le loro terre. Un capitolo di storia nazionale ...