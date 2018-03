LA to Vegas | la comedy sui più strani pendolari d’America

wired

(Di venerdì 30 marzo 2018) “C’è gente che vola tutti i weekend da Los Angeles a Las. Ecco la loro storia”. È sufficiente la frase di apertura della nuova serieLA toper descriverne le potenzialità e i limiti. LA toè la classica storia ambientata sul posto di lavoro, solo che in questo caso il posto di lavoro non è un ufficio, bensì il volo dell’economicissima Jackpot Airlines su cui prestano servizio la hostess Ronnie (Kim Matula) e l’assistente di volo Bernard (Nathan Lee Graham) sotto lo sguardo non sempre vigile del Capitano Dave (Dylan McDermott). La serie, che debutterà in Italia il 30 marzo su Fox, ha un grande merito: fa ridere. E lo fa con sorprendente intelligenza. C’è da dire che in effetti dietro LA toc’è una squadra che racchiude i migliori produttori e sceneggiatori comici presenti sulla scena, come Steve Levitan (creatore di Modern Family) e Lon Zimmet ...