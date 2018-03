La strategia di Berlusconi per essere riabilitato in politica

agi

(Di venerdì 30 marzo 2018) Silviovuoleine ha già una tappa e una data: il 12 marzo, stando a quanto riferisce oggi Il Corriere della Sera, l'istanza è stata depositata alla cancelleria del Tribunale di sorveglianza di Milano. Il Cavaliere punta a "rientrare inper correre di nuovo ad eventuali elezioni". Un obiettivo decisivo per il leader di Forza Italia perché "gli consentirebbe di potersi candidare di nuovo ad eventuali elezioni, diritto che fino ad ora gli è stato negato dall'articolo 15 della legge Severino, che sancisce appunto l'incandidabilità al parlamento per i sei anni successivi ad una condanna definitiva". Il Cavaliere è stato condannato in via definitiva al processo per frode fiscale relativo ai diritti tv Mediaset il primo agosto 2013 ma ...