La strategia di Berlusconi per essere riabilitato in politica : Silvio Berlusconi vuole essere riabilitato in politica e ha già una tappa e una data: il 12 marzo, stando a quanto riferisce oggi Il Corriere della Sera, l'istanza è stata depositata alla cancelleria del Tribunale di sorveglianza di Milano. Il Cavaliere punta a "rientrare in politica per correre di nuovo ad eventuali elezioni". Un obiettivo decisivo per il leader di Forza Italia perché ...

Salvini in manovra sul Senato - colloquio con Berlusconi per una strategia comune : Nuovo colloquio fra Matteo Salvini e Silvio Berlusconi per arrivare con una strategia comune sui presidenti delle Camere al vertice del centrodestra previsto per domani a Roma, a cui prenderà anche Giorgia Meloni.Con il Movimento 5 Stelle che rivendica lo scranno più alto di Montecitorio, il centrodestra cerca una convergenza sulla guida di Palazzo Madama. I due leader di Forza Italia e Lega avrebbero affrontato anche il nodo del ...