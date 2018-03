La Stampa | Di Maio pronto anche ad un passo indietro Il Movimento smentisce

"Di Maio pronto al passo indietro". Il fedelissimo Max Bugani nel retroscena della Stampa : Un retroscena che svela un possibile colpo di scena. In attesa di conferme o smentite, La Stampa pubblica dichiarazioni di Max Bugani, braccio destro di Davide Casaleggio, che potrebbero far cambiare direzione al negoziato politico in corso in queste settimane. Sono parole che l'esponente emiliano avrebbe riferito a un collega dem:"Dal 4 aprile le cose cambieranno. Chiariremo meglio la nostra strategia. Saremo più espliciti con il Pd. Il ...

Governo - i giornalisti della Stampa estera : “Salvini e Di Maio? Preoccupano l’Europa” - “No spaventano solo i burocrati” : Mentre in Europa Pierre Moscovici smentisce Padoan nella sede romana della stampa estera si sono le conferenze stampa di Luigi Di Maio (ieri) e di Matteo Salvini oggi. Le opinioni dei corrispondenti dei media stranieri sui due leader sono diverse: “Salvini è stato molto diretto nelle sue risposte, mentre Di Maio è stato molto più cauto, come un giocatore di poker che non fa vedere le sue carte” afferma Philip Willan, presidente della ...

Di Maio a Stampa Estera 'No governo istituzionale. Voto non ci spaventa. Padoan avvelena i pozzi' : Poi l'affondo contro il ministro dell'Economia: 'Irresponsabile il ministro dell'Economia Pier Carlo Padoan che oggi a Bruxelles ha risposto 'non so' sul pericolo di instabilità. Quasi una ...

Di Maio alla Stampa estera : no a governo istituzionale o di tutti : Infine una stoccata al ministro dell'Economia uscente: Padoan è irresponsabile, avvelena i pozzi. "Le nostre misure economiche saranno sempre ispirate alla stabilità del Paese: non vogliamo ...

RICHIESTE DI MODULI PER IL REDDITO DI CITTADINANZA/ Stampa vicina M5s difende Di Maio : “notizia esagerata” : Fila ai Caf in Puglia, REDDITO di CITTADINANZA: caos anche in Basilicata dopo la vittoria del M5s e le promesse di Di Maio, ma non arriva alcuna conferma. (Pubblicato il Thu, 08 Mar 2018 23:30:00 GMT)

Stampa : 'I primi ministri di Di Maio : Tridico - Pesce - Conte - Fioramonti' : ... ex dirigente del ministero, confermata all'Agricoltura; Giuseppe Conte , professore di diritto privato, alla "P.a., deburocratizzazione e meritocrazia"; Lorenzo Fioramonti , docente di Politica ...

Elezioni - Di Maio : “Mia visita al Colle? Atto di cortesia - certa Stampa ha rosicato”. E attacca centrodestra : “Mia visita al Colle? Nessuna gaffe istituzionale. Non è che io sono andato al Quirinale a bussare e non c’era Mattarella. Io ho chiesto un incontro di cortesia con il segretario generale del Quirinale Ugo Zampetti“. Sono le parole del candidato M5s alla presidenza del Consiglio, Luigi Di Maio, ospite di Coffee Break, su La7. E spiega: “Il fine dell’incontro era avvisare il Quirinale che questa settimana avrei ...

L'intervista integrale a 'La Stampa' di Luigi Di Maio - candidato premier M5s : Luigi Di Maio, candidato premier del Movimento 5 Stelle, è stato protagonista di una video intervista nella redazione de La Stampa . Ecco il video integrale.

La frattura fra noi è un'invenzione della Stampa (Grillo e Di Maio) : Pescara, 20 gen. (askanews) 'Più innaturale di un panda che mangia carne ci sono i giornali che dicono la verità. Oggi si sono inventati una frattura tra noi due che non c'è e non c'è mai stata'. Lo ...