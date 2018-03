La Serie A ricorda Mondonico | minuto di silenzio prima delle prossime gare

Serie A - minuto di raccoglimento per ricordare Mondonico : Roma, 30 mar. , askanews, La scomparsa di Emiliano Mondonico verrà ricordata con un minuto di silenzio in questo fine settimana su tutti i campi di Serie A prima delle partite dell'undicesima giornata ...

Serie A - Percassi ricorda Mondonico : «L'Atalanta perde un amico» : BERGAMO - Antonio Percassi , presidente dell 'Atalanta , ha voluto ricordare la figura di Emiliano Mondonico scrivendo un breve comunicato sul sito ufficiale: "È una delle giornate più tristi nella ...

Patch e maglie - Serie B ricorda Astori : ANSA, - ROMA, 9 MAR - Dopo i recuperi di martedì scorso, quando in Perugia-Brescia e Cesena-Pro Vercelli le squadre erano scese in campo, nel cerimoniale,con la maglia commemorativa dedicata a Davide ...

Serie A ricorda Astori - “ciao Davide” su tutte le maglie : Serie A ricorda Astori- tutte le squadre di Serie A scenderanno in campo nel 28° turno con una patch con la scritta ‘Ciao Davide’ posta sulla manica della divisa. E’ l’iniziativa decisa dalla Lega Serie A per rendere omaggio al capitano della Fiorentina, Davide Astori. tutte le partite della prossima giornata, al via domani con Roma-Torino, come già annunciato nei giorni scorsi dalla Figc saranno precedute da un minuto di ...