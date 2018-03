La Russia espelle altri diplomatici | allontanati anche due italiani

Caso Skripal - ex spia russa : Mosca espelle due diplomatici italiani/ Russia convoca ambasciatori di 9 Paesi Ue : Russia espelle due diplomatici italiani: dopo l'espulsione di ieri di 60 diplomatici Usa, arriva la risposta di Mosca anche all'Europa sul Caso dell'ex spia Skripal. Ultime notizie.(Pubblicato il Fri, 30 Mar 2018 19:10:00 GMT)

Ex spia avvelenata - la Russia espelle due diplomatici italiani : Il diplomatico "incaricato d'affari" dell'ambasciata d'Italia presso la Federazione Russa è stato convocato presso il ministero degli Esteri russo. Lo rende noto la Farnesina. In tale occasione, il direttore competente per i rapporti con l'Italia ha consegnato una nota verbale con la quale Mosca formalizza la decisione di espellere due funzionari dell'ambasciata. Ai funzionari è stata concessa una settimana di tempo per lasciare il territorio.

Caso Skripal - la Russia espelle oltre 150 diplomatici : La Russia ha annunciato l' espulsione di circa 150 diplomatici, di cui 60 americani, in risposta alla decisione degli Usa e di altri Paesi di allontanare i diplomatici di Mosca per il Caso Skripal, l'...

Caso Skripal - la Russia espelle 60 diplomatici Usa La replica : "Nessuna giustificazione per espulsioni" : La Russia ha annunciato l'espulsione di 60 diplomatici americani in risposta alla decisione Usa di espellere i diplomatici di Mosca per il Caso dell'ex spia russa avvelenata a Londra. Lo ha reso noto il ministro degli Ester. Sarà chiuso anche il consolato Usa a San Pietroburgo.

