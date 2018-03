optimaitalia

: La rivincita di Antonello Carozza a TVOI dalla Russia a Sanremo per ripartire da Francesco… - all_music_it : La rivincita di Antonello Carozza a TVOI dalla Russia a Sanremo per ripartire da Francesco… - OptiMagazine : La rivincita di Antonello Carozza a #TVOI dalla Russia a Sanremo per ripartire da Francesco Renga (video)… -

(Di venerdì 30 marzo 2018)Carrozza asi prende la suaed entra nel Team di Francesco Renga. Il giovane artista è stato uno dei protagonisti della seconda Blind, nella quale i giudici sono stati chiamati ad arricchire la loro squadra dopo la prima del 22 marzo.La sua esibizione ha colpito immediatamente Francesco Renga, il primo a girarsi dei 4 coach, seguito da Cristina Scabbia che nulla ha potuto contro l'opera di persuasione di Renga che ha conquistato la fiducia di Carrozza.Il nuovo concorrente non è alla sua prima esperienza all'interno di un talent, nel quale aveva già incontrato Francesco Renga che fu il primo a dargli il consenso per l'ingresso.La strana ironia della sorte ha voluto che i due si ritrovassero ancora per un programma televisivo, nel quale Renga sarà il suo coach fino a che sarà loro interesse tenerlo nel programma o fino alla finale....