La rete di Amri non apre bocca

Amri e la rete dei trafficanti di uomini : a Napoli l’hub dei tunisini diretti in Francia : Un’organizzazione “punto di riferimento per i tunisini che emigrano in Occidente” con base a Napoli in grado di far transitare clandestini dall’Italia verso la Francia, garantendo loro documenti falsi, spostamenti lungo la Penisola e passaggio in auto oltreconfine. Un gruppo che ha “notorietà e radicazione” in Tunisia e in Europa, con il quale Anis Amri era entrato in contatto nel periodo trascorso ad Aprilia, ...