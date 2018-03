La Quantità Di Plastica Presente Negli Oceani Triplicherà In Meno Di 10 Anni

Più plastica che pesci : l’impressionante Quantità di spazzatura filmata dal sub nelle acque di Bali : Tra i ricordi che si possono portare a casa dopo un'immersione, insieme a mante, pesci e meduse, può esserci una quantità abnorme di rifiuti di plastica. Il sub inglese Rich Horner stava esplorando un sito noto come Manta Point a largo dell'isola di Nusa Penida, la più grande delle tre isole della costa sud-orientale di Bali, quando si è trovato circondato da immondizia. Stava nuotando tra sacchetti di plastica di ...