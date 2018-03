La provincia di Trento ha negato il patrocinio al gay pride

Vaccini - provincia di Trento : le sanzioni scatteranno quando saranno ultimate le procedure : In merito all’obbligo vaccinale la Provincia di Trento, ricordando che la legge deve essere rispettata, comunica che “le sanzioni a carico degli inadempienti scatteranno per tutti nello stesso momento, una volta che l’Azienda sanitaria avrà ultimato i colloqui in corso con i genitori e i tutori dei minori non conformi agli obblighi vaccinali. In questo momento l’Azienda sanitaria, seguendo il programma pianificato di colloqui, ...

provincia Trento * fEstival delle lingue : in scena il ' Re Lear ' ed il metodo Clil - sabato dedicato agli studenti | : Nell'ultima giornata del fEstival delle lingue protagonisti sono stati gli studenti trentini con i loro spettacoli, dove il teatro musicale e l'arte, si fondono con le lingue per diventare strumenti didattico pedagogici formidabili per la trasmissione di saperi. sabato mattina il laboratorio Geo-Clil ...

Andrea de Bertoldi espugna il collegio di Trento ed è senatore : ''Ora in provincia il centrosinistra si prepari a fare le valigie'' : Trento . La sede di Fratelli d'Italia è rimasta aperta tutta la notte per seguire lo spoglio dei voti. Il risultato non era per nulla scontato ma Andrea de Bertoldi , candidato espressione del partito ...