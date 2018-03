La prima giornata del Torneo Internazionale Città della Pace

Golf - PGA Tour 2018 : Sam Ryder al comando dello Houston Open dopo la prima giornata : I protagonisti del PGA Tour si avvicinano al primo Major stagionale e, come di consueto, lo preparano disputando lo Houston Open (montepremi 7 milioni di dollari). Lo storico torneo nato nel 1946, che si disputa sul percorso par 72 del Golf Club of Houston (Humble, Texas, Stati Uniti), vede al comando l’americano Sam Ryder con lo score parziale di -8. Tuttavia la classifica del primo round è incompleta a causa della sospensione del giro ...

Volley : Girl League - Monza guida la classifica dopo la prima giornata : Monza - Grande equilibrio e pallavolo di alta intensità hanno inaugurato la prima giornata della Girl League 2018 , la manifestazione organizzata dalla Lega Pallavolo Serie A Femminile, riservata ai ...

Lavoro : a Palermo la prima giornata delle vittime del dovere : Palermo, 27 mar. (AdnKronos) - I loro nomi vengono spesso dimenticati, superati dall’incalzare della cronaca. Erano operai, infermieri, poliziotti, carabinieri, magistrati, medici, cittadini, morti mentre facevano il proprio dovere. La Cisl Fp, la Filca Cisl e la Cisl Sicilia, insieme con il Comune

Boxe - Europei Under22 2018 : sono cinque le affermazioni dell’Italia nella prima giornata : A Targu Jiu, in Romania, sono scattati oggi gli Europei Under 22 di Boxe: dei sette azzurri in gara quest’oggi cinque sono passati al turno successivo, mentre due sono stati sconfitti. Le sei azzurre ai quarti saliranno sul ring mercoledì 28, mentre tra domani e martedì si completeranno sedicesimi ed ottavi dei tabelloni maschili. Ad esordire per prime quattro italiane, impegnate negli ottavi di finale delle rispettive categorie. Nei 51 kg ...

Le partite del Campionato Primavera 1 torneranno ad essere giocate il prossimo weekend, al termine del Torneo di Viareggio 2018, competizione che si avvia alla sua conclusione nella data di mercoledì 28 marzo, data in cui è fissata la finalissima. A re il calendario delle partite e gli orari tv delle gare trasmesse in diretta su Rai Sport e Sportitalia. In testa alla classifica del Campionato Primavera c'è la coppia Atalanta - Inter

F1 - Hamilton firma la prima giornata di prove libere in Australia : F1, Hamilton firma la prima giornata di prove libere in Australia Lewis Hamilton è partito davanti a tutti andando a caccia del suo quinto titolo di F1. L’inglese della Mercedes è stato il più veloce al termine della prima giornata di prove libere del GP inaugurale in Australia, chiusa con il miglior tempo di 1’23″931. […]

Ottimo avvio per la prima giornata di Innovalp 2018 - il Festival della Montagna di Tolmezzo : Una partenza entusiasmante per il complesso programma di Innovalp il Festival della Montagna che, nel cuore della Carnia a Tolmezzo, sta mettendo in scena un acceso confronto sulle opportunità strategiche dello sviluppo del presente e del futuro delle Terre Alte. Fra i tanti momenti di dibattito ecco gli appuntamenti che hanno caratterizzato la giornata di giovedì 22 marzo, oltre alla tavola rotonda organizzata in mattinata da LegaCoop: Sappada ...

Tiro a volo - Coppa del Mondo junior Sydney 2018 : nella prima giornata del trap femminile bene Erica Sessa - indietro Diana Ghilarducci e Maria Lucia Palmitessa : Scattata ufficialmente a Sydney la prima tappa della Coppa del Mondo junior di Tiro a volo: nella prima giornata di qualificazioni del trap femminile, disputata nella notte italiana, erano impegnate tre azzurrine. bene Erica Sessa, che dopo 75 piattelli è terza con 61, mentre hanno compromesso tutto Diana Ghilarducci, ottava a quota 53, con un terzo giro da 13/25 e Maria Lucia Palmitessa, che pure tanto bene si era disimpegnata in Messico tra i ...

Tennis - WTA Miami 2018 : i risultati della prima giornata. Eliminata nelle qualificazioni Roberta Vinci : Nella notte italiana è scattato il tabellone di singolare femminile del torneo WTA Premier Mandatory di Miami: dodici gli incontri in programma, senza teste di serie impegnate. Non è scesa in campo neppure Camila Giorgi, che esordirà nella tarda serata italiana, mentre è stata Eliminata, nell’ultimo turno delle qualificazioni, anche Roberta Vinci. Di seguito i risultati della prima giornata di gare 16:20 Finale Tsurenko L. ...

prima giornata alla Camera per i deputati della nuova legislatura : La procedura prevede che i deputati si rechino nella antiCamera della Sala del Mappamondo, al secondo piano del Palazzo, per fare la fotografia e la firma digitale necessari per il rilascio del ...

La primavera inizia con la Giornata Internazionale della Felicità : 10 segreti per godersi la vita [INFOGRAFICA] : La primavera tanto attesa è ormai alle porte e porta con sé una ventata di temperature miti e buon umore. A ricordarci di stare su col morale, però, ci pensa anche l’International Day of Happiness, seconda ricorrenza datata 20 marzo che celebra la Felicità, l’importanza di sentirsi bene con sé stessi e di apprezzare le piccole cose della vita. Alcune attività e abitudini sembrerebbero favorire il buon umore tanto quanto l’arrivo della bella ...