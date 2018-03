La politica italiana ai tempi del Movimento 5 Stelle

L'appello alla politica di una giovane fannullona italiana : Lo sport più di tendenza in Italia non è più il calcio ma la recrimanazione verso i giovani. Il 'nuovo', in un Paese ormai stantio, porta con sé il più pericoloso fra i mali: la promessa di una ...

Alla ricerca dell'uomo forte : perché la politica italiana è innamorata di Putin : Matteo Salvini, parte dei Cinque stelle, Fratelli d’Italia. Il parlamento uscito dalle urne del 4 marzo è affollato di «Putiniani», in festa per il quarto mandato del presidente russo. Ma l’attrazione per il Cremlino, come Berlusconi insegna, viene da lontano. E c’entra solo in parte con i rapporti economici...

Notizie del giorno : Putin e politica italiana : Notizie del giorno: probabile vittoria netta di Vladimir Putin alle elezioni che si terranno oggi in Russia. Si complica ulteriormente la trattativa per eleggere i presidenti di... L'articolo Notizie del giorno: Putin e politica italiana proviene da Roma Daily News.

Notizie del giorno : ex spia russa e politica italiana : Notizie del giorno: sale lo scontro tra Regno Unito e Russia sul tentato omicidio dell’ex spia russa Skripal. Dialogo tra i partiti per la nomina dei presidenti... L'articolo Notizie del giorno: ex spia russa e politica italiana proviene da Roma Daily News.

BANCHE E politica/ Npl - lo schiaffo della Bce alla giustizia italiana : Sono arrivate le linee guida della Bce sugli Npl, più benevoli di quanto si pensasse, ma comunque con un messaggio implicito non proprio lusinghiero per l'Italia. SERGIO LUCIANO(Pubblicato il Fri, 16 Mar 2018 09:11:00 GMT)BITCOIN E CO./ Il mondo delle criptovalute contagia Porsche, Kodak e Kakao, di G. PassaliSPILLO/ Dal 3% agli Npl, così la "trimurti" dell'Ue detta legge ai paesi membri, di S. Luciano

Notizie del giorno : spia russa e politica italiana : Notizie del giorno: ci sarebbe la Russia dietro il tentato omicidio dell’ex spia Sergei Skripal. Ieri la Direzione del PD con le dimissioni accettate di... L'articolo Notizie del giorno: spia russa e politica italiana proviene da Roma Daily News.

Notizie del giorno : Usa-Corea del Nord e politica italiana : Notizie del giorno. I leader di Stati Uniti e Corea del Nord sarebbero pronti a incontrarsi a maggio di persona per discutere di una pace... L'articolo Notizie del giorno: Usa-Corea del Nord e politica italiana proviene da Roma Daily News.

“Mia madre Renata Fonte - la prima donna politica italiana uccisa dalla mafia” : Chi s’imbatte solo ora per la prima volta nella storia di Renata Fonte deve sapere che questo viso dallo sguardo tenace diventerà un’immagine difficile da scordare. Lo sappia il viaggiatore, se e...

Elezioni - Scalfari : “Di Maio? Ha dimostrato notevole intelligenza politica. Se diventa la sinistra italiana - lo voto” : “Di Maio ha cambiato l’andamento del M5S, che adesso non è più movimento, ma un partito”. Inizia così a Dimartedì (La7) l’endorsement del fondatore di Repubblica, Eugenio Scalfari, nei confronti di Luigi Di Maio. “Contrariamente a quello che io finora avevo pensato di tutto il M5S, che era nato per spianare tutti gli altri” – continua – “Di Maio ha dimostrato una intelligenza politica ...

Ho scelto Potere al popolo - per far tornare il bel tempo nella politica italiana : Secondo molti sondaggi in circolazione Potere al popolo andrà ben oltre la soglia del tre per cento e potrà quindi schierare nel prossimo Parlamento una combattiva e decisiva pattuglia di rappresentanti del popolo italiano. Questo nonostante un costante boicottaggio da parte dei mezzi di comunicazione di massa, con poche eccezioni. Il punto tuttavia non è questo. Se anche fosse stato certo il contrario e cioè che Potere al popolo fosse destinato ...

Star Wars - Gli ultimi voti - ecco il trailer che porta la politica italiana nella Galassia lontana - lontana - Best Movie : ... in cui i politici italiani incontrano il mondo di Guerre Stellari . Il connubio , come potete vedere qui sotto, è decisamente esilarante, con le voci originali e le immagini della trilogia montate ...

Sfida politica italiana è un picchiaduro con gameplay politicamente scorretto : Sfida Politica Italiana è un picchiaduro uno contro uno che cavalca l'onda delle imminenti elezioni politiche, in cui potrete esercitare il diritto, videoludicamente parlando, di picchiare i politici in corsa per il governo. Il titolo è caratterizzato da una grafica in 2D tecnicamente appena passabile, ma coglie il nocciolo di una lotta senza esclusione di colpi, a volte bassi, rivista in chiave ironica e pungente. L'articolo Sfida Politica ...

Notizie del giorno : reporter slovacco e politica italiana : Notizie del giorno: reporter slovacco e politica italiana. Sull’uccisione del reporter Jan Kuciak e della sua fidanzata si allunga l’ombra della ‘ndrangheta. Svelati da Di Maio altri tre... L'articolo Notizie del giorno: reporter slovacco e politica italiana su Roma Daily News.

Scienza - grande esclusa dalla politica italiana : La prestigiosa rivista scientifica bacchetta il Belpaese per l'assenza di attenzione da parte della politica. Scarsi finanziamenti e troppi cervelli in fuga. E...