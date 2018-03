La pausa allattamento della giocatrice di hockey

vanityfair

(Di venerdì 30 marzo 2018) «Sono stata molto spaventata al pensiero di postare questa foto che adoro. Perché? Perché la società ha reso il seno un oggetto sessuale. Dopo aver condiviso la foto con un esperto dell’che mi ha aiutata con Ellie, ho capito che non era una cosa di cui dovevo vergognarmi, ma una cosa di cui dovevo essere orgogliosa». Serah Small ha orgogliosamente postato su Facebook la foto mentre allatta la sua bambina di un mese e mezzo nell’intervallo di una partita die l’immagine è subito diventata virale. E non è una spettatrice, ma una. «Fatico ad allattare Ellie coperta e ho deciso di non farlo più – ha scritto ancora su Facebook -. Talvolta vedo gli occhi degli altri che mi giudicano, ma mi danno ancora più forza nel fare quello che è bene per i miei bambini con il mio corpo. Ho faticato ad accettare il mio nuovo corpo che prima era sempre stato atletico. Ho ...