La particella Majorana e le nuove implicazioni in ambito tecnologico

Blastingnews

: La particella di Majorana esiste: ecco il futuro dei computer quantistici - - uncletomablogZ : La particella di Majorana esiste: ecco il futuro dei computer quantistici - - ollimastro : La particella di Majorana esiste davvero: cos'è e cosa c'entrano i computer quantistici #Science - badicea : La particella di Majorana esiste davvero: cos'è e cosa c'entrano i computer quantistici -

(Di venerdì 30 marzo 2018) A due giorni dall'anniversario dalla morte del fisico Ettore #, torna inesorabilmente alla ribalta la sua teoria che sconvolse il mondo della scienza. Nel 1937 l’italiano Ettore, grazie ad una serie di equazioni matematiche ipotizzò l’esistenza di una nuovache, dopo la sua morte, prese il suo nome. Taledalle proprieta' uniche non aveva nel corso del tempo ricevuto riscontri positivi in termini di ricerca da parte della comunita' scientifica, difatti l'esistenza di talenon è venne mai dimostrata, proprio a causa del grado di difficolta' emersa nel corso degli anni. Hai Zhang dimostra l'esistenza delladiCome spiega il ricercatore Hai Zhang, l'esistenza di tale evento del tutto particolare è di rara dimostrazione, secondo quanto postulato da, infatti, esiste una proprieta' opposta ad ogni, come ...