La nuova tappa della Call of Duty World League porta la competizione nel Regno Unito

(Di venerdì 30 marzo 2018) Activision da il via oggi allaofpresentata da PlayStation 4, lache arriva finalmente a Birmingham, nel, e che vedrà la bellezza di 140 squadre darsi battaglia per contendersi parte del montepremi di questa stagione, che prevede un premio complessivo di 4,2 milioni di dollari.Le squadre si affronteranno nell'ambito dell'Insomnia62 Gaming Festival per tutto il weekend a partire da oggi, e potrete seguire l'evolversi del torneo sul canale Twitchof, con il commento italiano del caster Rampage In The Box."Siamo davvero eccitati di ospitare laofall'Insomnia62", ha dichiarato Andy Dopson di GAME Digital, "lasta diventando più grande e più bella anno dopo anno e non vediamo l'ora di vedere i fuochi d'artificio per tutto il weekend di pasqua come benvenuto per ...