La macchina tappabuche del Campidoglio è entrata in azione Ecco come funziona

(Di venerdì 30 marzo 2018) La sindaca di Roma Virginia Raggi con un post su Facebook ha annunciato che è operativa la "macchina tappabuchi" che ilutilizzerà per le circa 50mila buche sparse per la capitale: "In questi giorni la vedrete in giro per Roma. È perfetta per riparare le buche piccole e profonde che si sono create a causa del ghiaccio che ha spaccato l’asfalto. Praticamente ricrea rapidamente i vari strati della strada, binder e tappeto d’asfalto, e riesce a trasportare cinque volte il carico di un normale camion", ha scritto nel post. È stata già testata nell'autunno 2016 la macchina tappa-buche che ilutilizzerà nel programma di lavori varato dopo l'ondata di maltempo che in dieci giorni, tra neve, ghiaccio e precipitazioni abbondanti, ha aperto voragini in tutto il ...