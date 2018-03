La linea del Pd

In Edicola sul Fatto Quotidiano del 30 marzo : L’ex segretario fa muro : discussione sulla linea politica con i gruppi solo dopo le consultazioni al Colle : L’occupazione Camera, va in scena l’intesa sulle poltrone M5S-destra Prova di forza – Ai dem lasciati due incarichi istituzionali su 36 Negli uffici di presidenza c’è un’ampia maggioranza 5 Stelle -Lega: ora si potrà procedere coi tagli ai vitalizi già in essere di Marco Palombi Gné-gné di Marco Travaglio Quando parliamo di spread, pensiamo sempre al differenziale fra il rendimento dei titoli di Stato tedeschi e di quelli italiani. ...

Operaio muore folgorato mentre lavora sulla linea elettrica della ferrovia : Un Operaio di 56 anni , originario di Napoli, è morto folgorato la scorsa notte mentre lavorava per una ditta appaltatrice, la Sifel , in area ferroviaria, per la manutenzione della linea elettrica ...

Bologna - operaio muore folgorato mentre lavora sulla linea elettrica della ferrovia : Un operaio di 56 anni , originario di Napoli, è morto folgorato la scorsa notte mentre lavorava per una ditta appaltatrice, la Sifel , in area ferroviaria, per la manutenzione della linea elettrica ...

Sette russi espulsi - accredito rifiutato per altri tre. linea dura della Nato sulla vicenda dell'ex spia Serghei Skripal : "Abbiamo ritirato l'accredito a 7 persone dello staff russo della missione presso la Nato, abbiamo rifiutato l'accredito pendente a tre, e ridotto gli accrediti dei diplomatici russi alla Nato da 30 a 20. Questo invia un chiaro messaggio che ci sono costi e conseguenze per il pericoloso comportamento della russia". Così il segretario generale della Nato Jens Stoltenberg, in risposta all'attacco con un agente nervino all'ex spia russa ...

Costi troppo alti - la resa dell'Anm : linea 6 metrò riconsegnata al Comune : 'Prestazioni eseguite sulla linea 6 senza contratto. Spese non più sostenibili'. L'Anm riconsegna l'intera opera del metrò leggero al Comune. Ecco l'ultimo atto di Maglione, pochi giorni prima di ...

Skripal e l'Italia - rottura pubblica della «linea di continuità» : Al momento l'impostazione del segretario della Lega sulla politica estera potrebbe produrre un effetto sulla partita di politica interna. È come se venisse indirettamente messa urgenza a Mattarella, ...

linea Verde – Ventottesima puntata del 25 marzo 2018 – Temi e anticipazioni. : Ventottesima puntata con la nuova stagione 2017-2018, in onda come ogni domenica alle 12:20, di Linea Verde, il programma di Raiuno dedicato all’agricoltura, all’ambiente e a tutto ciò che lo circonda. Alla conduzione sempre Patrizio Roversi e Daniela Ferolla. Linea Verde La Domenica il programma conferma la sua vocazione di programma itinerante nei territori nazionali […] L'articolo Linea Verde – Ventottesima puntata del 25 ...

Il "guerrafondaio" statunitense Bolton fautore della linea dura contro Venezuela e Cuba : la più grande struttura diplomatica iraniana nel mondo è a Caracas, in Venezuela... Riciclano i loro soldi attraverso le banche in Venezuela'. Bolton ha anche esortato a imporre sanzioni più severe ...

linea Verde…va in città – Ventisettesima puntata del 24 marzo 2018 – Anticipazioni e temi. : Ventisettesima puntata della nuova edizione del sabato di Linea Verde…va in città. Il programma, così come lo scorso anno, al sabato è condotto da Chiara Giallonardo, Marcello Masi e Federica De Denaro. Linea Verde Si è aggiunto solo un sottotitolo, per diversificarlo dalla classica puntata domenicale, e si chiama Linea Verde…va in città. Ogni puntata […] L'articolo Linea Verde…va in città – Ventisettesima puntata del 24 marzo ...

linea Bianca – Diciottesima puntata del 24 marzo 2018 – Piani di Bobbio. : Nei sabati pomeriggio invernali di Raiuno è protagonista la montagna con Linea Bianca, giunta alla quarta edizione. Diciottesimo appuntamento (il quindicesimo del sabato più tre speciali andati in onda il 25 ,26 dicembre e 1 gennaio) oggi, come ogni sabato dalle 14 alle 15, con il programma, condotto da Massimiliano Ossini con la partecipazione della […] L'articolo Linea Bianca – Diciottesima puntata del 24 marzo 2018 – Piani di Bobbio. ...

Il Pd e la ricostruzione di una linea politica. Nei circoli del partito - dopo la batosta : Un racconto dell'Italia a tinte pastello contro una realtà nera che parla di povertà, disoccupazione, sentimento diffuso di insicurezza. L'AGI ha compiuto un viaggio lungo la Penisola, da Trieste a Messina, ascoltando elettori e iscritti del partito Democratico. Il minimo comune denominatore è la percezione di iato tra storytelling e quotidianità in cui i militanti rintracciano la prima causa della ...

Foxtrot è una danza sulla linea dell’orizzonte : Un check point nel deserto, la noia di quattro giovani militari israeliani, la famiglia che a casa riceve una notizia sconvolgente. Il film di Samuel Maoz racconta una staticità rotta da un evento tragico e paradossale. Leggi

Atac : la linea C della metropolitana nuovamente attiva : Roma – Atac: linea C nuovamente attiva su tutta la tratta Roma – Atac comunica che, aggiornando il quadro dello sciopero tpl a Roma. La... L'articolo Atac: la linea C della metropolitana nuovamente attiva proviene da Roma Daily News.

Frasche allineate al Codice della strada : Una circolare impone restrizioni per gli storici simboli appesi lungo le vie del Carso che segnalano le osmize aperte