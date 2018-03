La leggenda della batteria Steve Gadd torna in Italia con la sua band

San Patrizio - le origini della festa e la leggenda del trifoglio : Ormai un evento internazionale, la festa affonda le sue radici nelle curiose storie che circondano la figura del patrono d'Irlanda festa di San Patrizio, quattro giorni di appuntamenti Lecco si colora ...

AMELIA EARHART/ Identificati 80 anni dopo i resti della leggendaria pilota : Uno dei più grandi misteri della storia dell'aviazione potrebbe finalmente essere stato risolto, quello della fine della prima donna a compiere la trasvolata dell'oceano Atlantico(Pubblicato il Fri, 09 Mar 2018 00:08:00 GMT)

Identificati nel Pacifico i resti della leggendaria pilota Amelia Earhart : Identificati nel Pacifico i resti della leggendaria pilota Amelia Earhart Identificati nel Pacifico i resti della leggendaria pilota Amelia Earhart Continua a leggere L'articolo Identificati nel Pacifico i resti della leggendaria pilota Amelia Earhart proviene da NewsGo.

Amelia Earhart : la leggenda dell’aviatrice e il mistero (risolto) della morte : L’antropologo Richard Jantz ha concluso che le ossa ritrovate nel ’40 nell’isola deserta di Nikumaroro appartengono “al 99%” alla leggendaria Amelia Earhart. Dopo anni di studi, il professore della Università del Tennessee non ha in sostanza dubbi grazie agli esami effettuati con tecniche moderne e un vastissimo screening comparativo, riferisce Fox News. Le ossa erano state esaminate nel ’41 alle Fiji dal ...

Amelia Earhart - identificati i resti della leggendaria pilota : credevano fosse un uomo : Una nuova analisi pubblicata sulla rivista Forensic Anthropology ha stabilito che i resti trovati nel 1940 su una remota isola dell'Oceano Pacifico appartengono ad Amelia Earhart,...

Eccezionale scoperta nella Giornata Internazionale della Donna : identificati i resti della leggendaria pilota Amelia Earhart : 1/3 ...

Festa della donna : la leggenda del rogo della Cotton : Sono numerose le leggende circolanti, negli anni, sull’origine della ricorrenza della Festa della donna. Tra le più gettonate, quella del rogo della Cotton, divampato a New York nel 1908. Secodo essa, agli inizi di marzo del 1908, le operaie della Cotton, industria tessile newyorkese, iniziarono a scioperare contro le loro disumane condizioni lavorative e lo sciopero si protrasse sino all’8 marzo, data in cui, il proprietario della fabbrica, un ...

Volley - Alessandro Fei a un passo dalla leggenda : a breve miglior marcatore della Serie A. Ora la Nazionale? : Alessandro Fei è a un passo dal diventare leggenda vivente del Volley. Un vero e proprio mito di questo sport, con oltre 20 anni di professionismo alle spalle, ha vinto davvero tutto in carriera. Un monumento capace di vincere tre medaglie alle Olimpiadi, il Mondiale 1998, due Europei e due World League. Fox, a 39 anni suonati, è a un passo dal record di punti in Serie A: con le sue 9613 segnature è infatti a soltanto 75 lunghezze dal primato di ...

Sci di fondo - Federico Pellegrino leggendaRIO : il più vincente della storia nelle sprint skating! Campione del Mondo sbalorditivo : Federico Pellegrino è letteralmente entrato nella leggenda dello sci di fondo, non soltanto italiano ma mondiale. Il valdostano oggi ha infatti conquistato la sua undicesima vittoria individuale in Coppa del Mondo: tutte in sprint, 10 in tecnica libera e una in tecnica classica. Il Campione del Mondo in carica è così diventato il primo atleta capace di toccare la doppia cifra di successi in skating staccando un mostro sacro come il norvegese Tor ...

Marzo : la leggenda della Vecchia Pastora : La leggenda della Vecchia Pastora è, senza ombra di dubbio, quella più celebre avente il mese di Marzo per protagonista. Si narra che, un tempo, Marzo avesse solo 28 giorni ma, dato che gli uomini lo prendevano sottogamba, non temendolo come i rigidi fratelli (i mesi di dicembre, gennaio e febbraio), decise di vendicarsi. La colpa, secondo la leggenda, fu di una Vecchia Pastora che per tutto Marzo era riuscita a proteggere faticosamente i suoi ...

Marit Bjorgen nella leggenda : la più vincente della storia alle Olimpiadi! Otto ori stellari della norvegese : Marit Bjoergen è diventata l’atleta più vincente della storia alle Olimpiadi Invernali. L’infinita norvegese, grazie al trionfo odierno nella 30km mass start di sci di fondo alle Olimpiadi Invernali di PyeongChang 2018, è salita sul gradino più alto del podio a cinque cerchi per l’ottav volta in carriera. La 37enne è riuscita ad agganciare due mostri sacri norvegesi come il biathleta Ole Einar Bjorndalen (8) e il fondista Bjorn ...

Marit Bjorgen nella leggenda : la più vincente della storia alle Olimpiadi! Nove ori stellari della norvegese : Marit Bjoergen è diventata l’atleta più vincente della storia alle Olimpiadi Invernali. L’infinita norvegese, grazie al trionfo odierno nella 30km mass start di sci di fondo alle Olimpiadi Invernali di PyeongChang 2018, è salita sul gradino più alto del podio a cinque cerchi per la nona volta in carriera: nessuno come lei. La 37enne è infatti riuscita a superare due mostri sacri norvegesi come il biathleta Ole Einar Bjorndalen (8) e ...

Con 8 medaglie olimpiche Arianna Fontana entra nella leggenda della neve e del ghiaccio : Con il bronzo di oggi, Arianna Fontana entra nella leggenda dello sport italiano della neve e del ghiaccio, collezionando ben otto medaglie olimpiche nelle ultime quattro edizioni dei Giochi e tre soltanto a PyeongChang.Assieme alle fondiste Stefania Belmondo e Manuela Di Centa, entrambe con due ori olimpici ma con la prima arrivata a quota dieci e la seconda fermatasi a sette, la valtellinese dello short track con il bronzo di oggi sui 1000 ...

"The Final Shot" - Michael Jordan e il tiro della leggenda : il canestro che spense la musica dei Jazz [VIDEO] : Nel giorno del 55° compleanno di Michael Jordan, vogliamo ricordare una delle giocate più iconiche di MJ: il canestro a 5 secondi dalla Finale nelle Finals 1997 contro i Jazz Il natale per gli ...