La Lazio fa il Ciro d' un fiato

Riecco Ciro : la Lazio è da Champions : Missione compiuta per la Lazio, che torna alla vittoria dopo quattro sconfitte consecutive (tre in campionato e una in Europa League) e soprattutto torna in zona Champions, scavalcando l'Inter e salendo così al quarto posto. Gli Inzaghi boys riescono inoltre a vincere per la prima volta in questo campionato una partita di lunedì, al terzo tentativo dopo le due sconfitte contro Torino e Genoa.Un match facile per i biancocelesti, dominato ...