La Lady Oscar della matematica e altre 14 donne di scienza

Oscar 2018 : “Lady Bird” di Greta Gerwig è già entrato nella storia : È già nella storia per essere la quinta donna, in 90 anni di Oscar, a entrare nella categoria della “miglior regia”. La giovane Greta Gerwig, alla sua opera prima (Lady Bird), si accoda a Sofia Coppola, Jane Campion, Lina Wertmuller e Kathryn Bigelow, che nel 2010 vinse la statuetta (non era mai capitato a una regista). La Gerwig avrà vita dura agli Academy Awards 2018 contro Guillermo Del Toro (il super favorito), Christopher Nolan e Paul ...