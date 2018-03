La Juventus più vicina a Dalot | il Porto prova a blindarlo

Milan - Gattuso/ “La Juventus è più forte ma non possiamo sbagliare - mea-culpa Conti - le mie scuse ad Allegri" : Milan, parla Gattuso: “La Juventus è più forte ma non possiamo sbagliare, mea-culpa Conti, ad Allegri ho chiesto scusa”. Le dichiarazioni in conferenza stampa del tecnico rossonero(Pubblicato il Fri, 30 Mar 2018 15:50:00 GMT)

Calciomercato Juventus - Pellegrini più vicino : Il talento della Roma è un obiettivo del club bianconero Juventus Pellegrini / La Juventus accelera per Lorenzo Pellegrini . Stando a 'Rai Sport', il club campione d'Italia sarebbe vicino all'ingaggio per la prossima stagione del giovane centrocampista della Roma , con i bianconeri disposti a pagare la clausola rescissoria , intorno ai ...

Juventus - Allegri strepitoso tra dicembre e marzo. Ma ora serve di più : Marzo è un mese di passaggio, che saluta i rigori dell'inverno e accoglie i colori tenui della primavera. Per la Juventus di Massimiliano Allegri marzo è di solito crocevia della stagione. Nel ...

Inter - Icardi/ "I miei gol più belli? Quelli contro la Juventus - ma anche col Milan..." : Inter, Icardi: l'attaccante svela che i suoi gol più belli sono stati Quelli contro la Juventus ma anche la tripletta contro il Milan nel derby. Parole anche per la sua ex squadra Sampdoria.(Pubblicato il Wed, 21 Mar 2018 22:03:00 GMT)

Juventus - nostalgia Pogba : 'Dybala amico e campione. E diventerà ancora più forte' : TORINO - Il suo ritorno al Manchester United non è stato come se lo aspettava e ora Paul Pogba sta vivendo un momento difficile, ai ferri corti con il tecnico José Mourinho e criticato da stampa e ...

Juventus-Napoli - più concreti che belli : lo scudetto sarà deciso dalle difese : La questione è semplice e riassumibile in due punti , che non sono soltanto quelli che attualmente separano in classifica le prime due, : 1, il Napoli deve assolutamente vincere le ultime 9 partite, ...

Juventus e Napoli - duello scudetto riaperto : la Serie A più bella d'Europa : Equilibrio totale sia in testa che per la Champions League e la salvezza. Il nostro campionato meglio delle leghe top già decise

Juventus-Real Madrid e Barcellona-Roma - Nedved : “Più chance nel doppio confronto”. Di Francesco : “Ci vuole entusiasmo…” : Juventus-Real Madrid E Barcellona-Roma- Un sorteggio sfortunato e assai complicato. Possiamo riassumere così l’urna dei quarti di finale di Champions League. Juventus e Roma pescano forse le avversarie più gettonate per la vittoria finale. Nessun dramma, nè in casa bianconera, nè in casa giallorossa. Testa alta e ottimismo. Nedved: “PIU’ chance NEL doppio CONFRONTO…” Pavel […] L'articolo Juventus-Real Madrid e ...

Serie A Juventus - De Sciglio : «Lo scudetto è più vicino» : TORINO - Mattia De Sciglio ha parlato del momento che sta vivendo la Juventus ai microfoni di Sky Sport. "Vincere con l'Atalanta è stato un passo importante verso lo scudetto - ha dichiarato il terzino di Allegri - È ancora lunga e ci sono gli scontri diretti, ma questa vittoria ci ha dato una ...

Juventus - Buffon : 'Andrò avanti finché ho voglia di combattere. Astori una delle persone più belle' : Era l'ultimo saluto non a un mio grande amico, ma a una delle più belle persone nelle quali mi sono imbattuto nello sport. Si percepiva immediatamente la sua pulizia di pensiero e di animo. Era uno ...