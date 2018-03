La famiglia Rodriguez si riunisce a Verissimo | ma manca papà Gustavo

La famiglia Rodriguez si commuove a "Verissimo" : Sabato 31 marzo "Verissimo" , per il suo appuntamento pasquale, ha preparato una puntata ricca di sorprese e ospiti speciali. Silvia Toffanin accoglierà in studio i...

La famiglia Rodriguez si commuove a "Verissimo" : cosa accadrà nella puntata di domani : Sabato 31 marzo "Verissimo" , per il suo appuntamento pasquale, ha preparato una puntata ricca di sorprese e ospiti speciali. Silvia Toffanin accoglierà in studio i...

“Che fine ha fatto?”. Grande festa nel Clan Rodriguez - ma quell’assenza si nota. “Siamo preoccupati - diteci la verità”. Una riunione di famiglia con i fiocchi ma non passa inosservata quella sedia vuota. Mistero. E tutti chiedono spiegazioni : Che fine ha fatto proprio lui? Bell’enigma, non sia mai detto che il Clan Rodriguez non si presenti al completo in un’occasione molto speciale. Quando parliamo della famiglia di Belen, ovviamente, vanno inclusi anche chi non ha un vincolo di sangue, perché gli argentini sono estremamente inclusivi. Questo è il loro segreto e la loro forza che gli permette di proteggersi dalle insidie della visibilità. Fatto sta che qualcosa sembra essersi ...