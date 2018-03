La cuffia dei rotatori della spalla | cos’è e come curarla

meteoweb.eu

(Di venerdì 30 marzo 2018) La patologiadeied il conflitto sub acromiale sono riconosciutele due cause più frequenti del dolore alla. Le ragioni possono essere diverse ed includono la combinazionecompressionedei, la degenerazione dei tendini spesso su una base di meiopragia, ovvero una debolezza e resistenza congenita, l’instabilitàe i danni microtraumatici e macrotraumaticistessa. I tendini che costituiscono ladeisono quattro, il sopraspinato, il sottospinato, il sottoscapolare ed il piccolo rotondo e svolgono una funzione essenziale per l’articolazionein quanto forniscono un effetto stabilizzante contro la lussazionestessa, spingono e mantengono centrata la testa omerale nella sua collocazione anatomica, potenziando l’azione del muscolo deltoide quando esso fa alzare ...