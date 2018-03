La Confessione | ospite Matteo Cambi | “Avevo un impero | dopo il carcere anche Briatore mi

La Confessione - ospite su Nove Anna Mazzamauro : “Non è stato Brignano a picchiarmi sul set di ‘Poveri - ma ricchi'” : “No, non è stato Enrico Brignano a picchiarmi sul set di ‘Poveri, ma ricchi‘”. Anna Mazzamauro consegna la sua verità a Peter Gomez, intervistata a La Confessione in onda sul canale Nove , venerdì 23 febbraio alle 23. Dopo un fuoco incrociato di interviste accusatorie, i social avevano individuato in Enrico Brignano il “colpevole” delle botte. L’attore romano aveva mostrato a Il Fatto Quotidiano le prove a sua discolpa. La ...

“Era il mio sogno - ma la malattia…”. La drammatica Confessione di Georgette Polizzi : di nuovo ospite da Barbara D’Urso - la stilista è tornata a parlare di quel male misterioso che aveva incuriosito e preoccupato i fan. Svelando - per la prima volta - quella terribile rinuncia alla quale è stata costretta : Un ritorno che non è certo passato inosservato, quello di Georgette Polizzi di Temptation Island davanti alle telecamere della trasmissione Pomeriggio 5. La stilista è stata ospite del salotto di Barbara d’Urso per parlare, come già era successo in passato, della guerra contro l’ex fidanzato Luca Dorigo, in passato tronista di Uomini e Donne. Nelle passate occasioni, la donna ne aveva approfittato per parlare della vecchia ...