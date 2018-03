La comunità Lgbt dopo il no di Rossi al patrocinio al Pride | ' Profondamente offesi' Il

Una criptovaluta per finanziare le battaglie della comunità lgbt : Il fondatore di Hornet dietro il lancio di una criptovaluta per sostenere le rivendicazioni delle persone lgbt e sostenere le aziende rainbow-oriented

Una criptovaluta per finanziare le battaglie della comunità lgbt : (foto: Getty Images) Più Ico per tutti. Eh sì, dal terzo settore al porno, all’energia tutti vogliono (e si fanno) la loro criptovaluta, per finanziare idee e progetti inserendosi nella coda lunga del bitcoin, anche se in questo momento – diciamocelo – i criptomercati non se la passano benissimo. Ma tant’è. Anche nella comunità lgbt (sigla che indica le persone lesbiche, gay, bisessuali e transessuali) si ragiona di criptovalute e ...

Elezioni - comunità Lgbt : “Liste Pd? Siamo delusi. Ma ognuno ha le sue Roccella e i suoi Casini” : “Credo che il Pd e le forze di sinistra debbano essere nostre alleate, anche perché dalla destra gli attacchi sono evidenti. E il Movimento 5 Stelle non dà garanzie”. La comunità Lgbtqi apre al Partito Democratico e alla sua principale eredità – la legge sulle unioni civili – nel corso di un incontro con il ministro della Giustizia Andrea Orlando, la senatrice Monica Cirinnà e il non candidato Sergio Lo Giudice (la cui storia ...

Casini candidato Pd a Bologna - perché la comunità Lgbt è davvero arrabbiata : La comunità Lgbt si è arrabbiata. Non è una novità: nella storia tra comunità arcobaleno e partiti politici (soprattutto in vista delle elezioni) il popolo arcobaleno si è sentito più volte umiliato e tradito da una politica che non vede i nostri bisogni, ma si limita a fare calcoli elettorali o di opportunismo politico. È successo con i Pacs, poi divenuti DiCo nel 2006, si è continuato con le civil partnership uguali al matrimonio poi diventate ...

Bologna - fuori Lo Giudice dentro Casini. La comunità Lgbt critica il Pd : “Scelta suicida. Cancellano 5 anni di battaglie” : “Una scelta suicida. Candidando Casini a Bologna e silurando Lo Giudice nella stessa città, il Pd ha deciso di non prendere i voti di gran parte del suo elettorato”. “La questione dei diritti civili si è esaurita per il Pd, che ha dimostrato di averla usata solo come moneta politica per ottenere un certo appoggio”. A poche ore dall’approvazione delle liste del Partito democratico per le elezioni di marzo, arrivate dopo una direzione che si è ...