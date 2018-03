La Cisl | ' Fare shopping il giorno di Pasqua non è un diritto'

SCUOLA/ Gissi ( Cisl ) : contratto - chi vuole fare a meno del sindacato difende solo l'esistente : Altro che disintermediazione e ostacolo: il nuovo contratto è il contributo migliore, da parte sindacale, alla governance della SCUOLA . MADDALENA Gissi (Cisl) risponde alle critiche(Pubblicato il Wed, 21 Feb 2018 06:09:00 GMT) SCUOLA / Nuovo contratto , i sindacati al potere (di nuovo e peggio di prima), di P. Ferratini SCUOLA / Desiderare d'essere felici fino all'impossibile: 3mila studenti in ascolto di Montale, di P. Baroni

Più Europa - lavoro e welfare : le proposte della Cisl per le elezioni : ... la trasformazione del Fondo salva Stati in Fondo Monetario Europeo, sotto la responsabilità gestionale del Ministero dell'Economia, con il compito di intervenire a sostegno dei Paesi in difficoltà ...