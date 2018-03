La campagna del WWF che mostra i danni dell’inquinamento

Mobili ed elettrodomestici - campagna per informare sui vantaggi del bonus : ... aggiornando e fornendo dati sull'andamento di un settore centrale per l'economia italiana. Monitoraggio fondamentale per fornire dati oggettivi a sostegno delle richieste di mantenimento dell'...

La caduta degli dei FANG? Trump affossa Amazon - mentre in Brasile spopola campagna #DeleteNetflix : Il risultato è che i titoli dei colossi che hanno cambiato il mondo dei media e della comunicazione vengono attaccati in Borsa, scontando lo scenario peggiore.

Giro delle Fiandre 2018 : Matteo Trentin - è la tua occasione! Finalmente una campagna del Nord da capitano : Ha preso vento in faccia, si è sacrificato, ha vinto bene ma poco e soprattutto mai al Nord. Matteo Trentin ha passato la prima parte di carriera alla QuickStep Floors, squadra ambiziosa che però all’interno del suo organico ha tanti corridori che sulle pietre di Belgio e Francia possono ben figurare. Tra questi c’era anche il Trentino, che però ha faticato a trovare spazi: lo scorso anno, ormai 28enne, ha deciso di cambiare casacca ...

Brexit : comitato del Leave sotto accusa per campagna irregolare : Un giovane attivista della campagna per uscire dalla Ue accusa i vincitori del referendum di aver superato di oltre 600mila sterline il limite di budget consentito dalla legge

Facebook - Elon Musk contro Mark Zuckerberg/ Tesla e SpaceX - pagine cancellate : sì a campagna #deletefacebook : Facebook, Elon Musk contro Mark Zuckerberg: Tesla e SpaceX pagine cancellate: sì alla campagna #deleteFacebook. Si vira su Twitter e altri social network.(Pubblicato il Fri, 23 Mar 2018 19:40:00 GMT)

Caso Cambridge Analytica : anche Brian Acton (co-fondatore di WhatsApp) aderisce alla campagna #deletefacebook : La multinazionale Facebook e il suo fondatore, Mark Zuckerberg, nell’ultima settimana stanno vivendo forse uno dei periodi più complicati dalla nascita del social network, a causa delle rivelazioni che hanno portato alla luce quello che a tutti gli effetti appare come un uso improprio dei dati sensibili di milioni di utenti ai quali ha avuto accesso la società Cambridge Analytica. Dati che, tra le altre cose, sarebbero stati utilizzati ...

Teatro pieno a Vicenza per il lancio della campagna elettorale - Otello Dalla Rosa : 'Ai vicentini diciamo : siamo dalla tua parte' : Che la politica si costruisce anche, e meglio, dal basso. Tutto l'opposto di quanto sta avvenendo nel centrodestra dove il candidato per Vicenza verrà deciso dai partiti, nelle segrete stanze romane ...

Anche cofondatore WhatsApp si unisce a campagna #DeleteFacebook - : "E' arrivato il momento di cancellarsi da Facebook" ha scritto su Twitter Brian Acton, co-fondatore del servizio di messaggistica. Continua il silenzio di Mark Zuckerberg sullo scandalo Cambridge ...

Riecco Britney Spears - protagonista della nuova campagna Kenzo : Dopo diverse speculazioni in rete e sui social, Kenzo ha finalmente svelato la testimonial della nuova Collezione Memento N ° 2: nientemeno che Britney Spears. I fan più accaniti probabilmente avevano già riconosciuto la loro popstar preferita nelle foto pubblicate i giorni scorsi su Instagram dal brand, dove il volto di Brit era ancora poco visibile: negli scatti vediamo infatti una bionda misteriosa che indossa tre abiti diversi della maison ...

Finanziamento libico alla campagna elettorale del 2007 : nuovo interrogatorio per Nicolas Sarkozy : Nel novembre del 2016, durante le primarie del partito I Repubblicani, l'intermediario Ziad Takieddine aveva affermato di avere trasportato 5 milioni di euro in contanti da Tripoli a Parigi tra la fine del 2006 e l'inizio del 2007 per consegnarli a Claude Gueant (ex segretario generale dell'Eliseo) e poi a Nicolas Sarkozy, allora ministro dell'Interno

Vodafone One - pubblicità ingannevole/ La sentenza del Giurì : campagna ADV ritirata : Vodafone One, campagna pubblicitaria ingannevole: la multinazionale ha dovuto ritirare la campagna ADV poiché "il prezzo pubblicizzato non corrisponde mai al prezzo pagato"(Pubblicato il Wed, 21 Mar 2018 00:12:00 GMT)

Peculato : sequestrata casa della campagna dell'ex pm Antonio Ingroia : ... in occasione delle trasferte a Palermo per svolgere le funzioni di amministratore, nonostante la normativa nazionale e regionale, chiarita da una circolare dell'Assessorato regionale dell'Economia, ...

Per il compleanno di Chester Bennington la moglie lancia la campagna I Am The Change per la sensibilizzazione della salute mentale : Il 20 marzo avrebbe dovuto celebrarsi il compleanno di Chester Bennington, frontman dei Linkin Park scomparso lo scorso 20 luglio. Il cantante dei Linkin Park è stato trovato senza vita nella sua abitazione la scorsa estate: secondo l'autopsia effettuata sul corpo di Chester, la morte sarebbe avvenuta per impiccagione, in seguito a periodi di depressione. A otto mesi dalla scomparsa di Chester Bennington, un'iniziativa importante è stata ...

Inter : cinesi imbufaliti - fallimento della campagna acquisti di Ausilio. Il Ds via a fine stagione - in arrivo una sorpresa inaspettata : Inter: fallimento campagna acquisti- Non stanno soddisfacendo i nuovi (e costosi) acquisti dell‘Inter da quando i cinesi hanno acquistato il club: arrivi estremamente cari che poi non hanno inciso in maniera positiva sul club di Milano. La delusione per i vari Dalbert (20 milioni di euro), Gabigol (25 milioni), Joao Mario (36 milioni), Lisandro Lopez (prestito) ed altri è palpabile nella società. Il club meneghino non ha potuto fare altro ...