La caduta di Tiangong-1 sarà uno spettacolo magnifico (dice la Cina) : (Foto: Protezione civile) Ci siamo: Tiangong-1, la stazione spaziale sta per tuffarsi nella nostra atmosfera. E, ora, secondo le autorità cinesi, questo suo rientro (del tutto incontrollato), sarà un evento spettacolare: nei prossimi giorni è improbabile che Tiangong causi danni, offrendoci invece uno spettacolo “magnifico” simile a una pioggia di meteoriti. Come vi avevamo raccontato, il rientro della stazione spaziale cinese è previsto (più o ...

Stazione Spaziale cinese Tiangong-1 in caduta libera sulla Terra : gli ultimi aggiornamenti su data e ora del “Crash” : Continua incessantemente il monitoraggio di Tiangong-1, la Stazione Spaziale cinese in caduta libera verso la Terra. Secondo gli ultimi aggiornamenti di Aerospace Corporation, potrebbe rientrare sul pianeta domenica 1 aprile alle 14:00 UTC (le 16:00 italiane), con un’incertezza di ± 16 ore. Quest’incertezza significa che il veicolo Spaziale potrebbe cominciare il suo rientro infuocato in qualsiasi momento tra domani, sabato 31 marzo, e domenica ...

Tiangong1 in caduta libera : a bordo 120 kg di monometilidrazina Video : #Tiangong1 ha cominciato a girare sempre più velocemente, e compie una rotazione completa ogni 2.40 minuti. Le condizioni dell'atmosfera sono apparentemente tranquille e nelle ultime 48 ore, i movimenti del veicolo non hanno subito variazioni. Lo conferma Luciano Anselmo, parlando a nome dell'Istituto di Scienza e Tecnologie dell'Informazione A.Faedo: il Palazzo Celeste si sta comportando secondo previsione e sta sorvolando le nostre teste ad ...

Stazione spaziale Tiangong-1 in caduta libera sull'Italia Video : Tutti sappiamo che al di fuori dell'atmosfera, e quindi intorno alla Terra, orbitano diversi satelliti artificiali e stazioni spaziali. [Video] Quello però che molti ancora non sapranno è che sopra le nostre teste vi è una di queste stazioni spaziali che attualmente viaggia senza controllo. Dopo essere stata lanciata nello #spazio a fine settembre 2011 e stando alle ultime comunicazioni, la navicella spaziale cinese Tiangong-1 che letteralmente ...

Satellite cinese Tiangong-1 in caduta sulla terra : questa mappa traccia posizione in tempo reale : Il Satellite Tiangong-1 in caduta sulla terra (e forse anche sull'Italia) continua a far parlare di se e di certo lo farà fino all'impatto definitivo di tutte le sue componenti che, come abbiamo già avuto modo di raccontare, dovrebbe avvenire in una data compresa tra il giorno 28 marzo e 4 aprile. Possibile monitorare costantemente la sua posizione in corrispondenza dei continenti. Certo che si, esiste uno strumento online aggiornato in tempo ...

Stazione Spaziale cinese : ecco gli effetti dell’idrazina - il pericolo tossico a bordo di Tiangong-1 in caduta sulla Terra : Secondo l’Agenzia Spaziale Europea (ESA), la Stazione Spaziale cinese fuori controllo dovrebbe precipitare sulla Terra tra il 30 marzo e il 2 aprile, in una stretta fascia intorno alle latitudini di 43 gradi nord e sud. A rendere più allarmante un quadro già critico, arriva un rapporto dell’Aerospace Corporation che suggerisce che Tiangong-1 potrebbe rilasciare materiale tossico pericoloso al rientro. Il gruppo non-profit ha avvisato: ...

Tiangong 1 - come seguire la caduta in diretta : E' partita sette anni fa, il 30 settembre del 2011, e ora la Tiangong 1 , sta tornando sulla Terra ed il rientro è incontrollato ma "non alla cieca". A seguire il lento avvicinamento del laboratorio ...

Tiangong-1 in caduta libera - allerta per gli aerei : Il rientro incontrollato della Tiangong-1 potrebbe provocare gravi disagi anche al traffico aereo italiano . Da quanto apprende l'AdnKronos, un warning inviato alle autorità di controllo degli spazi ...

Gli avvertimenti della Protezione civile sulla caduta di Tiangong-1 in Italia : La Protezione civile ha diffuso una circolare secondo cui la caduta di Tiangong dovrebbe essere intorno a Pasqua e potrebbe avvenire in Italia

Tiangong-1 in caduta libera - allerta per gli aerei : Roma, 23 mar. (AdnKronos) – Il rientro incontrollato della Tiangong-1 potrebbe provocare gravi disagi anche al traffico aereo italiano. Da quanto apprende l’AdnKronos, un warning inviato alle autorità di controllo degli spazi aerei nazionali segnalerebbe “il rischio potenziale” legato al rientro della stazione spaziale cinese, “stimato dall’Agenzia Spaziale Italiana nell’arco di tempo tra le 15:37 del 28 ...

Gli avvertimenti della Protezione civile sulla caduta di Tiangong-1 in Italia : (Foto: Protezione civile) Ogni giorno che passa, l’attesa per il rientro Tiangong-1 sembra diventare sempre più snervante. Ora, infatti, anche la Protezione civile ha diffuso una circolare a tutti i ministeri e alle regioni in cui si apprende che il rientro in caduta libera del Palazzo celeste, la prima stazione spaziale cinese lanciata dal centro di Jiuquan il 30 settembre 2011, potrebbe interessare anche alcune zone ...