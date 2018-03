Kena Mobile per il suo compleanno regala 2 GB di traffico dati

Date precise per il 4G con Kena Mobile : importanti sviluppi sulla copertura : Stanno per irrompere sul mercato alcune novità molto interessanti sul fronte degli operatori, soprattutto per quanto riguarda Kena Mobile. Nato da una costola di TIM, nel tentativo di conquistare la fascia bassa del mercato con offerte in 3G, il virtuale si appresta a fare uno step evolutivo molto importante. Stiamo parlando della decisione di assicurare ai propri utenti la copertura del 4G, con una mossa che fino a pochi giorni fa non sembrava ...

Ecco tutte le offerte Kena Mobile del repertorio di marzo : Kena Mobile presenta il suo listino di offerte valido per il mese di marzo 2018. Sono ben cinque i piani presentati dal nuovo operatore virtuale di TIM e, come di consueto, la convenienza è al centro delle offerte proposte. Basti considerare che il piano più economico ha un costo pari a 2 euro mensili e il più salato tocca appena i 10 euro al mese.

Kena Mobile lancia una nuova versione di "Free" : 800 minuti - 100 SMS e 8 GB a 6 euro al mese : Kena Mobile ha lanciato una nuova versione di Kena Free, attivabile in portabilità da clienti Vodafone, Wind, Tre e operatori mobili, che propone 800 minuti verso tutti, 100 SMS verso tutti e 8 GB di internet al costo di 6 euro al mese

Kena Mobile riparte dal nuovo listino ricco di opportunità : Dopo aver annunciato ieri la data del passaggio alla fatturazione mensile, oggi Kena Mobile ha presentato le nuove offerte, basate ancora su rinnovi ogni 30 giorni, che saranno sottoscrivibili a partire da oggi. Nel frattempo dovrebbero essere stati definitivamente risolti i problemi tecnici di fine anno.

Kena Mobile passerà alla fatturazione a mese solare a partire dal 5 marzo : Anche Kena Mobile, l'operatore virtuale lanciato da TIM lo scorso anno, passerà alla fatturazione mensile a partire da 5 marzo 2018, come per TIM. L'operatore attualmente applica la tariffazione ogni 30 giorni e, a differenza di quanto effettuato da altre compagnie, non apporterà alcuna variazione, né ai contenuti disponibili né al prezzo.

Cosa cambia con le rimodulazioni Kena Mobile - le novità in auge dal 5 marzo : Non potevano mancare le rimodulazioni Kena Mobile per quel che riguarda il periodo di tariffazione delle offerte attive e di quelle che verranno poi abilitate all'indomani del 5 marzo. Per tutti un'omologazione complessiva, così come predisposto dalla Legge n.172/17 dello scorso 4 dicembre, che esige il ripristino della fatturazione su base mensile, a decorrere dalla data sopra indicata. L'operatore no frills di TIM, di proprio pugno, ha

Kena Mobile - la tariffe Xmas rinnovate fino a domani : Kena Mobile ha deciso di concedere agli utenti anche qualche ora per poter attivare le offerte Xmas, ovvero le promozioni …

Come verificare credito residuo Kena Mobile : Kena Mobile è un operatore virtuale italiano per la telefonia Mobile. Si tratta di un operatore low-cost controllato da TIM, che offre delle offerte vantaggiose a poco prezzo. Se siete dei clienti di Kena e volete verificare il vostro credito residuo, siete capitati nel posto giusto. Indice Controllo online Controllo con il numero apposito Migliori offerte Verifica con il servizio online Potete controllare il vostro credito direttamente dal ...