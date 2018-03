Juventus | Moggi prende in giro l' Inter | ecco le sue parole

Blastingnews

: #Moggi tifa #Allegri: «Più resta meglio è» - tuttosport : #Moggi tifa #Allegri: «Più resta meglio è» - pisto_gol : @Al72Trevi I suoi fatti sono incompleti: i condannati sono stati Giraudo Moggi (dirigenti Juventus) Pairetto Bergam… - AntonioBuccieri : con rispetto a chi ci lavora, ma un giornale serio @tuttosport (come non si è dimostrato) non da parola ad un tizi… -

(Di venerdì 30 marzo 2018) La rivalita' tra #e #è un qualcosa che esiste dalla notte dei tempi. Ha raggiunto, però, livelli apicali in ciò che è accaduto tra la fine degli anni '90 fino ad arrivare al 2006, una fase i cui strascichi si trascinano anche adesso che le due squadre vivono fasi diverse della loro storia importante. In quel percorso, che dal rigore negato a Ronaldo per quel vistoso fallo di Iuliano porta alla retrocessione in Serie B della, qualcuno ci ha visto finalmente il compimento della giustizia su un sistema che non era poi così corretto e chi, invece, ci ha visto qualcosa di artefatto per togliere di mezzo la societa' che dominava in Italia. VIDEO Da qualunque parte la si guardi uno dei maggiori protagonisti dell'epoca fu Luciano, allora direttore generale della, che quando parla non passa inosservato, soprattutto se lo con ironia nei confronti dei ...