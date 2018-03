Juventus-Milan in Diretta tv e Live-Streaming

Juventus-Milan - precedenti - statistiche e curiosità : tutti i numeri della sfida Video : La trentesima giornata del campionato italiano di #Serie A sara' archiviata dalla classicissima #Juventus-Milan, che nel 2003 è stata finale di Champions League e che vanta ben 51 scudetti in campo. Entrambe a caccia di obiettivi importantissimi, i bianconeri scenderanno sul terreno di gioco tre giorni prima della sfida con il Real Madrid per difendere il primo posto dal ritorno del Napoli; mentre i rossoneri arrivano da cinque vittorie ...

Juventus-Milan - precedenti - statistiche e curiosità : tutti i numeri della sfida : La trentesima giornata del campionato italiano di Serie A sarà archiviata dalla classicissima Juventus-Milan, che nel 2003 è stata finale di Champions League e che vanta ben 51 scudetti in campo. Entrambe a caccia di obiettivi importantissimi, i bianconeri scenderanno sul terreno di gioco tre giorni prima della sfida con il Real Madrid per difendere il primo posto dal ritorno del Napoli; mentre i rossoneri arrivano da cinque vittorie consecutive ...

Juventus-Milan - da Dybala a Cutrone : gli attacchi a confronto : Juventus-Milan: ci siamo. Quella tra bianconeri e rossoneri sarà la sfida più affascinante e intrigante del weekend di Serie A. Una contro l'altra due squadre che non condividono la stessa posizione ...

Asamoah all'Inter/ Il ghanese della Juventus ha trovato casa a Milano : Dalbert a un passo dall'addio : Asamoah all'Inter, il ghanese della Juventus ha trovato casa a Milano. Ormai è vicinissima l'ufficialità del suo passaggio i nerazzurro dove è pronto ad andare a parametro zero.(Pubblicato il Thu, 29 Mar 2018 19:33:00 GMT)

Juventus - Barzagli : 'La sfida col Milan pesa - per Bonucci sarà speciale' : Ma Andrea Barzagli, che con lui e Chiellini ha formato una delle difese più forti di sempre, ne ha parlato così, intervistato da Sky Sport: "Per noi non cambierà molto, ma per Leo sarà una partita ...

Juventus - Asamoah trova casa a Milano : addio a fine stagione - c’è l’Inter nel futuro : Juventus, Asamoah trova casa A Milano- Kwadwo Asamoah sarebbe ormai pronto a dire addio alla Juventus dopo 7 anni. Il terzino/centrocampista ghanese, con contratto in scadenza il prossimo giugno, è pronto a voltare pagina in vista del futuro. Come dichiarato dal proprio agente, Asamoah ha il 50% di possibilità di possibilità di rinnovare il proprio […] L'articolo Juventus, Asamoah trova casa a Milano: addio a fine stagione, c’è ...

Juventus-Milan - Kessie spavaldo : “A Torino per vincere. Pronostico? Vinciamo 2-0 - segno io…” : Juventus-Milan, Kessie- Mancano pochi giorni al big match della 30a giornata di Serie A. La Juventus si prepara ad ospitare il Milan all’Allianz Stadium. Atteso il tutto esaurito in quella che si annuncia un a sfida fondamentale per la corsa scudetto e per la battaglia Champions League. Kessie SICURO: “A Torino PER VINCERE…” Intervistato ai […] L'articolo Juventus-Milan, Kessie spavaldo: “A Torino per ...

ANDREA PIRLO DA CATTELAN/ Quanti amarcord alla vigilia di Juventus Milan : "Che gruppo quel Milan!" (EPCC) : ANDREA PIRLO, ex centrocampista della Juventus e del Milan, si racconta da Alessandro CATTELAN. I retroscena sul suo mancato passaggio al Barcellona durante l’epoca rossonera.(Pubblicato il Thu, 29 Mar 2018 10:40:00 GMT)

Biglietti finale Coppa Italia 2018 Juventus-Milan : prezzi e dove acquistarli Video : Archiviate le amichevoli della nazionale Italiana, tornera' protagonista il campionato di Serie A. In to avremo modo di assistere anche ai match delle coppe europee, con ancora 3 squadre il lizza: #Juventus, Roma e Lazio. I bianconeri, chiamati all’esame Real Madrid tra pochi giorni [Video], sono in corsa su più fronti e hanno ancora la possibilita' di fare il ‘triplete’. Non sara' semplice per i ragazzi di Massimiliano Allegri, ma nulla è ...

Serie A : Juventus-Milan - in molti sperano in un nuovo stop bianconero : Non è vero ma ci credo. Avranno pensato questo i pochi "temerari" che hanno puntato su un'altra serata no della Juventus, impegnata sabato sera in casa contro il Milan. Probabilmente spinti da quanto ...

DESIGNAZIONE ARBITRI SERIE A/ Polemiche per Mazzoleni in Juventus Milan : il 2 allo Stadium sale : DESIGNAZIONE ARBITRI SERIE A, Mazzoleni per Juventus Milan, Massa al Var: il 2 allo Stadium vale sei volte la posta in gioco. Fa discutere la scelta di Massa per la gara dello Stadium(Pubblicato il Wed, 28 Mar 2018 17:21:00 GMT)

Designazione arbitri Serie A/ Mazzoleni per Juventus Milan - Massa al Var : il 2 allo Stadium vale... : Designazione arbitri Serie A, Mazzoleni per Juventus Milan, Massa al Var: il 2 allo Stadium vale sei volte la posta in gioco. Fa discutere la scelta di Massa per la gara dello Stadium(Pubblicato il Wed, 28 Mar 2018 15:29:00 GMT)

Juventus - Claudio Marchisio verso il New York City : prima le gare con Milan e Real Madrid - poi la decisione : Il futuro di Claudio Marchisio alla Juventus si deciderà in due partite. Triste, considerando che a 32 anni il Principino contava di chiudere la carriera in bianconero. Dopo l'infortunio che lo ha ...

Juventus-Milan : scopri le 10 cose che potresti non sapere : 1 - Prima tv È Juventus-Milan la prima partita di un campionato di calcio ad essere ripresa e trasmessa in televisione: successe il 5 febbraio 1950, trasmissione per la sola zona di Torino. Il ...