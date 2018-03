Juventus | in Spagna è febbre Dybala | ' Ma l' Atletico nega'

Juventus - Dybala/ Accordo con l’Atletico Madrid : bomba dalla Spagna! : Juventus, Dybala: Accordo con l’Atletico Madrid: bomba dalla Spagna! Secondo quanto raccolto da Onda Cero e Antena 3, i Colchoneros avrebbero trovato l’intesa con La Joya(Pubblicato il Thu, 29 Mar 2018 21:30:00 GMT)

Juventus - Khedira si fa male durante Germania-Spagna : TORINO - Purtroppo per la Juventus non arrivano buone notizie da Dusseldorf. durante Germania-Spagna, infatti, Khedira è stato costretto a lasciare il campo dopo un colpo subito al 51' da Thiago ...

Juventus - in Spagna : 'Pronto un 'piano Morata' per Ceballos' : TORINO - La scorsa estate si rivelò una missione impossibile, con le sirene del Real Madrid che riuscirono a stregare Dani Ceballos , ma la Juventus ora è pronta a tornare all'assalto per quello che ...

Champions - ai quarti sarà una sfida Italia-Spagna : Barcellona-Roma - Juventus-Real Madrid : Champions, ai quarti sarà una sfida Italia-Spagna: Barcellona-Roma, Juventus-Real Madrid Siviglia-Bayern Monaco. Liverpool Manchester City. A seguire il sorteggio per l’Europa League Continua a leggere L'articolo Champions, ai quarti sarà una sfida Italia-Spagna: Barcellona-Roma, Juventus-Real Madrid proviene da NewsGo.

Champions League - nei quarti è Italia-Spagna : Barcellona-Roma e Juventus-Real Madrid : Sorteggio pesante per le due italiane nei quarti di Champions League la Roma affronterà il Barcellona, prima in casa per gli spagnoli, e la Juventus incontrerà il Real Madrid, rivincita...

Ferreira Carrasco va in Cina. Ma dalla Spagna : 'Juventus in pole per l'estate' : TORINO - Ha lasciato l' Atletico Madrid a soli 24 anni per la Cina: da poche ore Yannick Ferreira Carrasco è un nuovo giocatore del Dalian Yifang . Insieme a lui è andato anche Nico Gaitan per una ...

Kane alla Juventus?/ Calciomercato news - bomba dalla Spagna : pronti 250 milioni per l'attaccante del Tottenham : Una bomba di Calciomercato in arrivo dalla Spagna: la Juventus sarebbe pronta a sborsare addirittura 250 milioni di euro per Harry Kane, prossimo avversario in Champions League(Pubblicato il Mon, 12 Feb 2018 14:26:00 GMT)

Calciomercato Juventus - bomba dalla Spagna : “ecco l’offerta shock per Harry Kane” : Calciomercato Juventus – La Juventus è reduce dall’importante successo in campionato sul campo della Fiorentina, la squadra di Massimiliano Allegri ha però dovuto fare i conti con il controsorpasso da parte del Napoli che ha vinto ed entusiasmato contro la Lazio di Simone Inzaghi. I bianconeri adesso si preparano per un match fondamentale, quello di Champions League contro il Tottenham valido per l’andata degli ottavi di ...

Dalla Spagna : la Juventus spinge per arrivare a Gayà : Dalla Spagna sono sicuri: la Juventus vuole Josè Gayà. Secondo quanto riportato da 'El Digital', i bianconeri sono fortemente interessati al terzino 22enne in forza al Valencia. Pur di arrivare allo ...

Juventus - dalla Spagna sono certi : arriva il nuovo terzino! 30 milioni la clausola rescissoria… : Juventus, dalla Spagna sono certi: arriva il nuovo terzino! 30 milioni la clausola rescissoria… Serie A News Calcio - Notizie in Tempo Reale sulla Serie A, Calciomercato, Formazioni, Risultati, Classifiche ed altro... Juventus, dalla Spagna- Secondo quanto riportato dai colleghi spagnoli di “El Gol Digital”, la Juventus sarebbe pronta a mettere le mani sul suo nuovo terzino sinistro. Possibile addio in estate ad Alex Sandro, ...