Juventus | Allegri | ' Juve-Real evento mondiale | ma l' obiettivo è il campionato Con

Juventus - i convocati di Allegri : Mandzukic salta il Milan : ROMA - Massimiliano Allegri non potrà contare su Mario Mandzukic nella sfida di domani sera allo Stadium contro il Milan . Il croato si è dovuto fermare dopo una contusione alla gamba sinistra ...

Juventus - Allegri tra Milan e Real Madrid Lo scudetto è il primo obiettivo : TORINO - Passo dopo passo per non inciampare e non rovinare una stagione fino a questo momento strepitosa. Allegri chiede la massima concentrazione alla Juventus in vista del big match di domani sera ...

Juventus-Milan - Gattuso LIVE : 'Non possiamo sbagliare - ad Allegri invidio la bravura' : Cinque vittorie consecutive in campionato e una rimonta Champions che adesso è diventata possibile, Milan che si prepara ad affrontare la Juventus capolista, sfida difficile almeno quanto affascinante.

Juventus-Milan - Allegri : “Attenzione - Milan avversario tosto. Gioca Chiellini. Su Cuadrado e Bernardeschi…” : Juventus-Milan, Allegri- Massimiliano Allegri, alla vigilia del delicatissimo match contro il Milan, ha fatto il punto della situazione, facendo riferimento all’imminente big match di Champions League contro il Real Madrid. Il tecnico bianconero ha imposto un unico pensiero: “Pensare solo ed esclusivamente al Milan”. “UN PENSIERO A LIVORNO E MONDONICO…” Allegri ha esordito facendo le […] L'articolo ...

Juventus - Allegri in conferenza stampa : Dybala a Madrid - le voci su Isco ed il ritorno di Bonucci : La Juventus si prepara per la gara di campionato il Milan, ecco le importanti indicazioni di Allegri in conferenza stampa: “Chiellini sta bene, Cuadrado domani sarà a disposizione e verrà in panchina. Piano piano li recupereremo tutti, anche perché iniziano due mesi importanti. Abbiamo l’ambizione e l’obiettivo di arrivare a giocare fino al 27 di maggio. E’ un bellissimo momento da affrontare con l’ambizione di ...

