Juventus | Allegri in conferenza stampa | Dybala a Madrid | le voci su Isco ed il ritorno di

(Di venerdì 30 marzo 2018) Lasi prepara per la gara di campionato il Milan, ecco le importanti indicazioni diin: “Chiellini sta bene, Cuadrado domani sarà a disposizione e verrà in panchina. Piano piano li recupereremo tutti, anche perché iniziano due mesi importanti. Abbiamo l’ambizione e l’obiettivo di arrivare a giocare fino al 27 di maggio. E’ un bellissimo momento da affrontare con l’ambizione di centrare i risultati. Noi tutti lavoriamo per arrivare a questo momento della stagione. Siamo arrivati a fine marzo in tutte le competizioni. Se ci dovesse andare male giocheremo tre partite in meno rispetto a tutta la stagione. In quattro anni su 232 partite ne abbiamo giocate 224, se salteremo le semifinali e la finale di Champions. Non sono numeri da buttare…”. Su: “Spero che Simeone gli abbia offerto il ...