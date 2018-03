Juve-Napoli il 22 alle 20 45

Serie A - anticipi e posticipi : Juve-Napoli il 22 aprile alle 20.45 : A seconda dei risultati dei quarti di Champions, la gara potrebbe essere anticipata a sabato 21 aprile alle 20.45

Serie A - anticipi e posticipi fino alla 17esima giornata : Juventus-Napoli il 22 aprile alle 20.45 : È stato fissato per domenica 22 aprile alle 20.45 il big match tra Juventus e Napoli che potrebbe essere decisivo nella corsa allo scudetto. È quanto ha stabilito la Lega di Serie A, che ha fissato ...

Serie A - anticipi e posticipi dalla 15ª alla 17ª giornata : Juventus-Napoli si gioca domenica sera : La Lega di Serie A ha reso noti gli orari e le date delle partite dalla 15ª alla 17ª giornata. Tre turni di campionato che saranno fondamentali per definire la lotta allo scudetto ma anche il percorso ...

Serie A - anticipi e posticipi fino alla 17ª : Juventus-Napoli il 22 aprile alle 20.45 : Ecco le date decise dalla Lega Serie A per le sfide fino alla prossima 17esima giornata di ritorno L'articolo Serie A, anticipi e posticipi fino alla 17ª: Juventus-Napoli il 22 aprile alle 20.45 è stato realizzato da Calcio e Finanza - Calcio e finanza: notizie e analisi sul business del calcio.

Sassuolo - Carnevali : «Scudetto Napoli o Juve? Spero vinca Sarri» : Sassuolo - Il rush finale del campionato inizia alla vigilia di Pasqua. Il Napoli è ospite del Sassuolo, la Juventus affronta il Milan allo Stadium. L'amministratore delegato del Sassuolo, Giovanni ...

Lippi : 'Juve favorita - scudetto al Napoli solo se vince lo scontro diretto' : Marcello Lippi , ex tecnico di Juventus e Napoli tra le altre, è stato intervistato dal Corriere dello Sport: Juve-Napoli: vede favoriti i bianconeri? 'Un pochino, sì. E' il mio pensiero dopo aver messo tutto sulla bilancia: la qualità dei giocatori, la bravura degli allenatori, la capacità di gestire ...

Napoli - Tonelli punge la Juventus : "Non siamo noi a essere obbligati a vincere" : Intervenuto a Radio Kiss Kiss, il centrale toscano sogna l'impresa ai danni dei bianconeri: ''La pressione è tutta sulle loro spalle, mentre il nostro è un miracolo sportivo''

Facciamo i conti : Serie A indebitata e dipendente dai diritti tv - solo Juve e Napoli si salvano : Video - Malagò: "Il momento dello sport è positivo, abbiamo margine per crescere ancora 01:44 Sullo stesso argomento Serie A Risultati Classifiche De Laurentiis: "Rinnovo Sarri? Spero voglia ...

Napoli - Tonelli : «La Juventus è obbligata a vincere. Noi per la storia» : Napoli - Il Napoli non si tira indietro ed è pronto alla battaglia finale. "Ci restano 50 giorni e 9 finali, dobbiamo vincerle tutte" . È il pensiero che ha espresso Lorenzo Tonelli , difensore ...

Intreccio Champions e scudetto : per Juventus e Napoli il mese che decide tutto : ROMA - Calendario al muro, pc, app su smartphone, diario, anche o soprattutto con la spunta nella mente. La data X è segnata, 22 aprile, Juventus-Napoli , con ogni probabilità i novanta e più minuti ...

Calciomercato Juventus - possibili due affari con il Napoli Video : Arrivano sorprendenti indiscrezioni per quanto riguarda il #Calciomercato della #Juventus. Stando a quanto riporta il noto quotidiano Il Mattino, infatti, il Napoli ha messo nel mirino Federico Bernardeschi, il quale sarebbe un vero e proprio pallino del presidente del club partenopeo, Aurelio De Laurentiis. Anche il tecnico del Napoli, Maurizio Sarri, apprezzerebbe moltissimo le caratteristiche tecniche dell'ex esterno offensivo della ...

Ex Napoli - Careca : 'Higuain o Insigne? Scelgo il primo. La Juve...' : Antonio Careca, ex attaccante campione d'Italia con il Napoli di Maradona, ha parlato al Corriere dello Sport: 'La Juve ha il vantaggio del fattore campo e dei due punti in più in classifica, ma soprattutto ha un organico enorme che, nonostante i recenti infortuni, permette di sottoporsi al turnover ...

Spalletti : “scudetto? Tra Napoli e Juve deciderà il campionato” : Nella lotta per lo scudetto fra Napoli e Juventus, “credo che sia molto difficile fare previsioni perché sono due situazioni differenti per quello che sono i principi che hanno le due squadre. Però tutte e due hanno grandi potenzialità. Secondo me non deciderà lo scontro diretto, decide il campionato, decideranno le partite che mancano”. Lo ha detto il tecnico dell’Inter Luciano Spaletti parlando con i giornalisti al Centro ...

Roma - Di Francesco : 'Nessun rimpianto - Juve e Napoli più forti. Il Barcellona? Non farò come Mou' : In ogni caso non dobbiamo fermare solo Messi, che ritengo sia il giocatore più forte del mondo, ma tutto il Barcellona. Questa è la cosa più importante. Non esiste una marcatura dal mio punto di ...