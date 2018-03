Jurassic World Evolution | dal 12 Giugno potrete costruire e gestire sotto ogni aspetto

Jurassic World Evolution : nuovo trailer e data di uscita : Come riportato da Videogamer, Frontier Developments in un annuncio ha fissato la data di lancio di Jurassic World Evolution per il prossimo 12 giugno in formato digitale per PC, PS4 e Xbox One al quale seguirà l'uscita in formato fisico dopo circa tre settimane, il 3 luglio. Una mossa che sicuramente mira a dare ulteriore risalto all'uscita nelle sale di Jurassic World: Il Regno Distrutto il 7 giugno in Italia e il 22 giugno negli Stati Uniti. ...

Jurassic World : Evolution ha una data d'uscita : Nel corso di un evento a porte chiuse che si è tenuto negli Universal Studios, Frontier Developments ha annunciato la data di uscita di Jurassic World: Evolution, il videogioco manageriale che ci permetterà di costruire il nostro personale parco dei dinosauri, possibilmente senza fughe di letali rettili paleolitici e i conseguenti massacri onnipresenti nei film di Jurassic Park.Come riporta Videogamer.com, Jurassic World: Evolution uscirà il ...

Dopo Pokemon Go - in arrivo Jurassic World Alive : tornerà la mania per la realtà aumentata? : Stando a quanto trapelato al momento, sarà possibile avere a che fare con molte tipologie diverse di dinosauri in ogni parte del mondo. Ma non sarà il solo videogame che sfrutta la realtà aumentata ...

Jurassic World Alive : caccia i dinosauri come Pokemon Go : La realtà aumentata è sbarcata ufficialmente sugli smartphone e chi ne sta traendo maggior beneficio è sicuramente il mondo gaming. come ha mostrato in anticipo Pokemon Go, la possibilità di mescolare il virtuale con l’ambiente intorno a noi, può essere lo stimolo giusto per trovare la strada di successo delle app di domani. Per questo, nel corso degli ultimi mesi si sono rincorsi gli annunci di titoli in arrivo per iOS e Android che ...

Jurassic World Alive è un gioco in AR simile a Pokémon GO in arrivo questa primavera : Jurassic World Alive è un gioco in uscita questa primavera che dovrebbe anticipare il lancio di Jurassic World - Il regno distrutto. Il titolo punta su un gameplay basato sulla realtà aumentata come Pokémon GO, ma avrà come protagonisti i dinosauri che invaderanno il vostro quartiere e che dovrete ricercare servendovi di un drone per scongiurarne una seconda estinzione. L'articolo Jurassic World Alive è un gioco in AR simile a Pokémon GO in ...

Ecco Jurassic World Alive : Pokémon Go con i dinosauri : La famosissima app in realtà aumentata Pokémon Go, come saprete, ha prodotto circa $ 800 milioni l'anno scorso, quindi non c'è da sorprendersi se altri stanno ancora cercando di incassare usando la stessa idea.Tra gli ultimi a tentare di imitare il successo e la formula di Pokémon Go segnaliamo Jurassic World Alive, un app che scatenerà i dinosauri nel vostro quartiere! Come riportano i colleghi di Eurogamer.net, questo Jurassic World Alive è un ...

Jurassic World – Il Regno distrutto - il nuovo trailer del film : Il 7 Giugno arriva nelle sale italiane Jurassic World – Il Regno distrutto, nuovo capitolo della famosa saga dei dinosauri diretto da J.A. Bayona. Sono passati quattro anni da quando il parco tematico di Jurassic World è stato distrutto dai dinosauri scappati dalle gabbie di contenimento; Isla Nublar adesso è un luogo selvaggio abbandonato dagli umani dove […] L'articolo Jurassic World – Il Regno distrutto, il nuovo trailer del ...

Super Bowl - dagli Avengers a Jurassic World i 5 migliori spot delle edizioni passate : Questo perché Logan - The Wolverine , sin dal primo trailer uscito quattro mesi prima, prometteva un mondo più cupo, con toni da western crepuscolare e poco materiale veramente Supereroistico. E ...