Italiano ucciso in Messico | corpo in un sacco di plastica | accanto un cartello

Messico : ucciso broker Italiano - il corpo in un sacco di plastica : Il cadavere di un italiano è stato ritrovato in un sacco di plastica a Tlaltizaplan, una cittadina a circa 100 chilometri da Città del Messico. La vittima, Alberto Villani, un intermediario finanziario di 37 anni che abitava a Pavia, è stata uccisa con due colpi di revolver alla testa. La polizia messicana non è in grado di avanzare ipotesi sull'omicidio del broker che era spesso in viaggio per lavoro, soprattutto nei Paesi di lingua spagnola.

Turchia : ucciso il manager Italiano scomparso : Il corpo di Alessandro Fiori, il manager di 33 anni originario di Soncino (Cremona) che era scomparso in Turchia, è stato trovato, secondo quanto apprende l’Ansa, con il cranio fracassato nella zona del porto di Istanbul. L’uomo era partito per la Turchia il 12 marzo scorso dall’aeroporto della Malpensa. Dal 14 di marzo la famiglia non aveva avuto ...

Un imprenditore Italiano finito nelle inchieste del giornalista slovacco ucciso è stato arrestato per traffico di droga : La polizia della Slovacchia ha arrestato Antonino Vadalà, un imprenditore italiano il cui nome era finito nelle inchieste del giornalista slovacco Ján Kuciak, ucciso il mese scorso insieme alla sua fidanzata, probabilmente a causa del suo lavoro investigativo. Vadalà, ha The post Un imprenditore italiano finito nelle inchieste del giornalista slovacco ucciso è stato arrestato per traffico di droga appeared first on Il Post.

Immigrato ucciso a Firenze da un Italiano di sessantacinque anni : Ritorno sulla notizia di qualche giorno fa, quando a Firenze il sessantacinquenne Roberto Pirrone uccideva un senegalese come alterativa al togliersi la vita. Non ne voglio fare un discorso di discriminazione razziale, perché ritengo non sia questo il punto centrale della questione. Il dramma è la motivazione che spinge un uomo a volersi suicidare per problemi economici, il dramma è la situazione di isolamento che attanaglia l’uomo, il dramma è ...

Ieri un uomo Italiano ha ucciso sua moglie e poi si è suicidato in una strada del centro di Zurigo - in Svizzera : Sabato pomeriggio, intorno alle 14.30, l’italiano di 38 anni Danilo Nuzzo ha ucciso a colpi di pistola a Zurigo, in Svizzera, la moglie 35enne Irene Rizzo, prima di suicidarsi. Nuzzo ha sparato per strada, davanti alla banca dove lavorava Rizzo The post Ieri un uomo italiano ha ucciso sua moglie e poi si è suicidato in una strada del centro di Zurigo, in Svizzera appeared first on Il Post.

Italiano ucciso a Londra - arrestato il presunto assassino : Un 19enne Italiano di origini marocchine, Sabri Chibani, è stato ucciso tre giorni fa a Londra nel quartiere Streatham. La Metropolitan Police inglese ha annunciato su Twitter di aver arrestato il ...

Italiano ucciso a Santo Domingo - la polizia ha arrestato un uomo. La vittima colpita a calci e pugni : C’è un arresto nell’ambito dell’inchiesta sull’omicidio di Vittorio Gizzi, il 76enne bresciano ucciso a Santo Domingo. “Vogliamo sapere cosa è successo a nostro padre, vogliamo risposte certe” dicono due dei tre figli dell’uomo vittima di una rapina in casa la notte tra il 31 gennaio e il primo febbraio. Gizzi era nella sua abitazione a San Juan Batista de la Maguana, cittadina di tremila abitanti la cui ...