Italia | bilancio shock su olivicoltura | 120 mln di danni per gelo

Fs - investimenti record in Italia "Il bilancio migliore di sempre" : Mazzoncini: 'Certissimi che il nuovo governo condividerà quello che stiamo facendo' I ricavi sono in continua crescita e gli investimenti raggiungono la cifra record di 5,6 miliardi di euro. Per le ...

Moscovici : l'Italia ha bisogno di politiche di bilancio adeguate : Secondo Pierre Moscovici in Italia il debito è elevato quindi vanno condotte politiche di bilancio responsabili. No alle interferenze sulla vita politica interna ma l'Italia rispetti regole. Anche nell'Eurozona il debito pesa sulle generazioni future

Moscovici - Italia segua politiche bilancio responsabili : "L'Italia è la terza economia europea e uno dei Paesi fondatori" dell'Ue, e "deve applicare le regole comunitarie che ha contribuito a forgiare" per "ridurre il suo debito elevato che pesa sulle ...

Ue - Italia sia responsabile su bilancio : ANSA, - BRUXELLES, 27 MAR - "La Commissione Ue non vuole entrare nel processo democratico Italiano o chiedere riforme che siano impopolari" ma "c'è una debolezza della produttività che l'Italia deve ...

Conti pubblici - Moscovici : “Ue non chiede all’Italia riforme impopolari. Ma servono politiche di bilancio responsabili” : L’Italia resta “un partner solido e affidabile”, aveva detto dieci giorni dopo le elezioni. Smentendo che Roma sia considerata “fonte di incertezza” per la Ue, come aveva sostenuto il ministro dell’Economia uscente Pier Carlo Padoan. Ora Pierre Moscovici torna sulla situazione italiana per assicurare che “l’intenzione della Commissione europea non è assolutamente quella di immischiarsi nel processo ...

Italian Exhibition Group - IEG - : il Cda approva il progetto di Bilancio 2017 con una serie di +. Proposti dividendi ai soci di 10 - 5 milioni ... : La crescita dell'indebitamento, inferiore alle attese, è dovuta alla politica di distribuzione dei dividendi , oltre 10,5 milioni i dividendi ordinari e straordinari a favore dei soci nel corso 2017, ...

Calcio - i precedenti tra Italia ed Inghilterra : bilancio leggermente a favore degli azzurri - ma quante storiche battaglie! : I precedenti tra le nazionali di Calcio di Italia ed Inghilterra sono 26: gli azzurri hanno vinto dieci volte, gli inglesi otto. Tra gli otto pareggi c’è anche la sfida del 24 giugno 2012, valida per i quarti di finale degli Europei, terminata 0-0 dopo i supplementari e poi vinta dall’Italia ai calci di rigore (storico il cucchiaio di Pirlo ad Hart). Nei primi incontri la storia però era ben diversa; il primo confronto, nel 1933 finì ...

Iliad pubblica il bilancio 2017 e si prepara per l’Italia : Iliad si è detta pronta ad entrare nel nostro mercato con l'obiettivo di diventare uno dei principali operatori mobile. Scopriamo tutti i dettagli L'articolo Iliad pubblica il bilancio 2017 e si prepara per l’Italia proviene da TuttoAndroid.

Famiglie - il bilancio di BankItalia : “Scende la ricchezza media e sono sempre più i giovani del sud a rischio povertà” : Mai così poveri negli ultimi 27 anni: quasi un italiano su quattro guadagna meno di 830 euro al mese. Ed è per questo a rischio di emarginazione in un Paese in cui crescono le disuguaglianze. E’ questo lo scenario che emerge dall’indagine di Bankitalia sui bilanci 2016 di oltre 7mila Famiglie italiane. A completare il quadro c’è poi l’identikit dei nuovi poveri: giovani, principalmente residenti al Sud, meno istruiti e ...

Bce - Draghi avverte l’Italia : “Il bilancio pubblico è di massima importanza nei paesi ad alto debito” : Nessun commento diretto sulla situazione italiana post voto. Ma un avvertimento “in termini generali”: “Il bilancio pubblico è di massima importanza nei paesi ad alto debito“. E due promemoria: “L’euro è irreversibile” e “una protratta instabilità può minare la fiducia e impattare negativamente su inflazione e pil”. Mario Draghi se l’è cavata così, durante la conferenza stampa dopo la ...

Nuovo richiamo dall'Europa : 'Italia mantenga politiche bilancio responsabili' : 'L'Italia ha il secondo debito pubblico più alto dell'Ue, dopo la Grecia. Serve 0,3% di sforzo strutturale' ha anche ricordato il vicepresidente della Commissione europea Dombrovskis a chi gli ...

Dombrovskis : “Bilancio - l’Italia sia responsabile : serve uno sforzo strutturale dello 0 - 3% quest’anno” : Dombrovskis: “Bilancio, l’Italia sia responsabile: serve uno sforzo strutturale dello 0,3% quest’anno” “Specialmente per l’Italia, che ha il secondo debito pubblicopiu’ alto dell’Ue, e’ importante che si resti sui binari di unapolitica di bilancio responsabile”, ha detto ilvicepresidente della Commissione Ue Continua a leggere L'articolo Dombrovskis: “Bilancio, l’Italia sia ...

Conti pubblici - vicepresidente Ue : “Le proposte della Lega? L’Italia mantenga politiche di bilancio responsabili” : E’ “importante” che L’Italia mantenga la “rotta”, con politiche di bilancio “responsabili“, dato che ha il secondo debito/pil di tutta l’Ue “dopo la Grecia”. E la “disciplina” dettata dai mercati finanziari “può avere un ruolo” nell’influenzare la direzione della politica economica del governo che verrà. Quindi, è importante “non creare aspettative negative”, ...

L'Ue : 'L'Italia mantenga una politica di bilancio responsabile' : "Specialmente per l'Italia , che ha il secondo debito pubblico più alto delL'Ue, è importante che si resti sui binari di una politica di bilancio responsabile". A dirlo è il vicepresidente della ...