Istat | in ripresa l' inflazione a marzo | prezzi +0 | 9% annuo

L'Istat stima una ripresa dell'inflazione : A marzo, l'indice nazionale dei prezzi al consumo per l'intera collettività , NIC, , al lordo dei tabacchi, aumenterà dello 0,4% su base mensile e dello 0,9% su base annua , da +0,5% di febbraio, . Lo ...

La malattia di Lady Gaga - la cantante in lenta ripresa avvIstata in studio di registrazione : Si chiama fibromialgia, la malattia di Lady Gaga che l'ha costretta ad abbandonare il tour mondiale e al triste annuncio lo scorso mese. Lady Gaga è in lenta ripresa dopo il malore durante il Joanne Tour 2018: la cantante, infatti, ha cancellato poco più di un mese fa gli ultimi show del tour a causa di una complicazione della sua saluta fisica. Proprio ad inizio febbraio, la popstar statunitense ha annunciato con estremo dispiacere ...

Costruzioni : Istat - in 2017 produzione in modesta ripresa +0 - 7% : Roma, 20 feb. (AdnKronos) – Per la produzione nelle Costruzioni l’anno 2017 si chiude con una leggera diminuzione dell’indice grezzo (-0,3% la variazione annua rispetto al 2016) e una modesta ripresa dell’indice corretto per gli effetti di calendario (+0,3%). E’ quanto emerge dalle rilevazioni dell’Istat. A dicembre, rispetto al mese precedente, l’indice destagionalizzato della produzione nelle ...

Ue : crescita più forte in Italia. Ma l'Istat : ripresa perde slancio : Anche l'Unione Europea si allinea con le stime di crescita del Pil per il nostro Paese quest'anno (previsione rivista al rialzo dall'1,3% di novembre all'1,5% attuale), ma parla di "rischi di peggioramento nazionali relativi allo stato fragile del settore bancario" e certifica che l'Italia continua comunque a restare fanalino di coda nella Segui su affaritaliani.it

Italia : prospettive di crescita peggiorano - l'Istat ritratta : la ripresa sarà meno intensa : La ripresa in Italia sta perdendo di intensità e le prospettive di crescita peggiorano. E' ciò che emerge dalla nota mensile dell'Istat sull'andamento dell'economia Italiana. "La lieve riduzione dell'indicatore anticipatore, che si mantiene comunque su livelli elevati, delinea uno scenario di minore intensità della crescita economica ", si legge nella ...

La ripresa scema. Istat vede scenario di minore intensità della crescita economica italiana : Per l'economia italiana si prospetta uno scenario di minore intensità della crescita economica. In un quadro di forte espansione del commercio mondiale, prosegue l'andamento positivo delle esportazioni ...