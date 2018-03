: La marcia organizzata a #Gaza da #Hamas al confine meridionale di #Israele ha il chiaro scopo di provocare violenti… - IsraelinHolySee : La marcia organizzata a #Gaza da #Hamas al confine meridionale di #Israele ha il chiaro scopo di provocare violenti… -

aldinel Land day,giorno di commemorazione dei caduti neglidel 1976, che quest'anno si ricorda con la Marcia per il ritorno organizzata da Hamas. Un palestinese è rimasto ucciso.Salgono così a 2 i morti L'esercito israeliano parla di migliaia di palestinesi che sono in "sommossa in sei luoghi lungo la striscia di" e che lanciano "sassi contro le truppe israeliane che rispondono con mezzi di dispersione sparando verso i principali istigatori".punta il dito contro Hamas: mette a rischio i civili.(Di venerdì 30 marzo 2018)