Isola | giorno 67 Franco contro tutti | Bianca e Jonathan fanno «schifo» | Amaurys deve

“Malissimo”. Isola - grosse accuse per Stefano De Martino. L’ex marito di Belen - che finora era rimasto fuori dalle polemiche - sta passando un brutto momento. Non è facile giustificare ciò che è successo qualche giorno fa. Una cosa piuttosto seria : Mamma mia che edizione quella dell’Isola dei Famosi di quest’anno… Da quando è iniziata, non c’è mai stata tregua. Tutto è iniziato durante la seconda puntata dello show quando Eva Henger ha accusato Francesco Monte di aver fumato marijuana mentre tutti i naufraghi erano ancora nella villa e il reality non era ufficialmente iniziato. Da quel momento è stato il caos: Francesco Monte – pur negando tutto – è tornato mestamente in Italia per non far ...

Isola dei Famosi non va al venerdì - Emigratis cambia giorno e inizio de La Corrida : tutti gli spostamenti : Per quanto riguarda la settimana da lunedì 9 a domenica 15 aprile, e non solo, ci sono una serie di slittamenti e di (non) spostamenti da segnalare, sia per quanto riguarda le reti Rai che Mediaset.Cominciamo da L'Isola dei Famosi: per quanto concerne la tredicesima edizione del reality show condotto da Alessia Marcuzzi, con la partecipazione di Stefano De Martino, Mara Venier e Daniele Bossari, in onda su Canale 5, la semifinale del ...

Isola - giorno 66. Jonathan mette alle strette Franco : «Se hai le palle devi dire le cose in faccia». Lui alza la voce : Isola dei Famosi 2018 - Franco e Jonathan All’Isola dei Famosi 2018 è tempo di chiarimenti: Rosa, soprattutto, parla di diverse questioni rimaste in sospeso con gli altri naufraghi ma anche Jonathan affronta a muso duro Franco Terlizzi (che in puntata l’ha nominato). L’ex pugile, messo alle strette, alza la voce e non convince. Isola dei Famosi, giorno 66| Rosa e Bianca si confrontano Rosa parla a Bianca e Jonathan della ...

Isola - giorno 65. Rosa non vuole il pesce pescato da Amaurys. Gaspare parla della Morali : «E’ una ragazzina presuntuosa senza arte nè parte» : Isola dei Famosi 2018 - Rosa ed Elena Dopo il litigio in puntata, il ritorno di Elena e Rosa nel gruppo dell’Isola dei Famosi 2018 continua a creare malumori, anche se a dire il vero sono loro due ad alzare un muro: le ragazze, infatti, si rifiutano di mangiare il cibo procurato dal resto del gruppo e Jonathan non nasconde di sentirsi in difficoltà. Isola dei Famosi, giorno 65| Gaspare non sopporta Elena Morali Dopo la puntata Alessia (la ...

L'Isola cambia di nuovo giorno per infastidire la Corrida - ma si scontra con Montalbano : Non c'è pace per l 'Isola dei famosi. Questa volta non è colpa del canna-gate , ma del cambio della messa in onda... di nuovo. Dopo le festività pasquali il reality condotto da Alessia Marcuzzi non ...

Isola - giorno 60. Valeria contro Alessia Mancini : «La smetti di rompermi le scatole e te ne vai a dormire? Non risulti tanto simpatica» : Isola dei Famosi 2018 - Alessia e Valeria La presenza di Valeria Marini sull’Isola dei Famosi 2018 inizia a farsi sentire: la showgirl, in Honduras assieme ai naufraghi non come concorrente ufficiale, dice la sua su diversi personaggi ed è protagonista di una discussione con Alessia Mancini: “Non risulti tanto simpatica“, le dice lamentandosi di quella che lei stessa definisce “la sindrome del capetto”. Isola dei ...

Isola - giorno 59. Valeria Marini a Francesca Cipriani : «Chiedimi scusa». Le due provano a chiarirsi e poi si danno un bacio : Isola dei Famosi 2018 - Valeria e Francesca All’Isola dei Famosi 2018 è arrivato il tanto atteso chiarimento (non senza qualche stoccata) tra Valeria Marini e Francesca Cipriani. La tensione però si fa sentire tra Franco e Simone, e anche Elena – sull’Isola che non c’è – è particolarmente agguerrita. Isola dei Famosi, giorno 59| Franco contro Simone Prima di dormire i naufraghi sono intorno al fuoco, tranne Simone ...

Isola - giorno 58. Francesca Cipriani imita Valeria Marini. Simone : «Non ho nominato Jonathan perchè non è degno della mia nomination» : Isola dei Famosi 2018 - Francesca Cipriani Dopo la nona puntata dell’Isola dei Famosi 2018 (clicca qui per sapere cosa è successo) i naufraghi tornano alla base, accompagnati da Valeria Marini che sarà la governante della settimana. Francesca, Simone e Franco hanno modo di commentare la nomination ricevuta: sono proprio i due maschietti i più risentiti. Isola dei Famosi, giorno 58| Valeria Marini sbarca su Playa Dos Alessia Mancini (la ...

“È successo al matrimonio - giuro”. Stefano De Martino - sei serio? Indietro il nastro al gran giorno con Belen. Voi direte che non è possibile - che l’inviato dell’Isola dei Famosi sta scherzando. E invece no : tutto vero (amarezza) : “Quando a lungo andare scopri che il carattere di uno non si sposa con quello dell’altro è meglio separarsi”. Parola di Stefano De Martino, che così ha fatto. Con Belen naturalmente, la sua ex moglie e madre di Santiago, che l’inviato dell’Isola dei Famosi non vede l’ora di riabbracciare dopo due mesi e più di lontananza forzata. Il matrimonio Rodriguez-De Martino è finito da tempo. Lei ha voltato ...

Isola - giorno 53. Tutti si lamentano della Cipriani - Nino fa spazientire Alessia e Amaurys : Isola dei Famosi 2018 - Amaurys Giornata di pioggia e di umori cupi all’Isola dei Famosi 2018. Il maltempo non aiuta il gruppo, che si trova a dover fronteggiare improvvisi e continui acquazzoni trovando difficoltà anche soltanto a cucinare. Nino sembra il più sofferente, e la sua vena polemica infastidisce anche i suoi amici Alessia Mancini e Amaurys Perez. Isola dei Famosi, giorno 53 | Jonathan difende Francesca Cipriani Francesca ...

Isola - giorno 52. Marco Ferri a suo agio nelle vesti di maggiordomo. Pasta in abbondanza per tutti : Isola dei Famosi 2018 - Pasta per tutti Sull’Isola dei Famosi 2018 i naufraghi sembrano aver ritrovato la serenità: gli umori sono buoni, anche perchè la produzione ha offerto ad ogni concorrente un abbondante piatto di Pasta come risultato della prova ricompensa. Marco Ferri sembra particolarmente a suo agio nelle vesti di maggiordomo dell’Isola (è la penitenza che deve scontare in quanto Peor della settimana). Isola dei Famosi, ...

Isola - giorno 51. Jonathan in lacrime : «Forse sarò solo tutta la vita - non tutti ragionano con il cuore» : Isola dei Famosi 2018 - Jonathan All’Isola dei Famosi 2018 i naufraghi prendono le misure con la nuova spiaggia su cui devono vivere, Playa Dos, e finiscono di costruire la capanna. Jonathan continua a dirsi deluso per la nomination di Simone e scoppia addirittura a piangere sfogandosi con Bianca Atzei. Isola dei Famosi, giorno 51 | Alessia rigenerata dalla Isla Bonita Sull’Isola che non c’è Rosa Perrotta ed Elena Morali sono ...