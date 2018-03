Isola dei Famosi | Franco Terlizzi litiga con tutti e poi minaccia Amaurys

L'Isola dei famosi 2018 diretta puntata 30 marzo : Jonathan e Amaurys contro Franco : [live_placement]L'Isola dei famosi 2018 puntata 30 marzo: anticipazioniprosegui la letturaL'Isola dei famosi 2018 diretta puntata 30 marzo: Jonathan e Amaurys contro Franco pubblicato su Gossipblog.it 30 marzo 2018 16:25.

L'Isola dei famosi 2018 diretta puntata 30 marzo : : [live_placement]L'Isola dei famosi 2018 puntata 30 marzo: anticipazioniprosegui la letturaL'Isola dei famosi 2018 diretta puntata 30 marzo: pubblicato su Gossipblog.it 30 marzo 2018 16:19.

“Fa schifo - vergogna”. L’Isola dei Famosi sprofonda : di mezzo c’è sempre Striscia la Notizia - ma a parlare stavolta non sono gli inviati del tg satirico. La povera Alessia Marcuzzi massacrata senza pietà : Tra Striscia la Notizia e l’Isola dei Famosi sembra esserci ormai una vera e propria guerra in corso. Il programma satirico di Antonio Ricci ha messo infatti da tempo nel mirino il reality show condotto da Alessia Marcuzzi, aumentando settimana dopo settimana la portata dei propri attacchi. In origine era stato il canna-gate, la denuncia di Eva Henger contro Francesco Monte accusato di aver portato la droga in Honduras e di averla ...

Isola dei Famosi - Craig : "Prima di morire Lady D mi aveva detto che sarei andato all'Isola" : Craig Warwick ha lasciato il segno all 'Isola dei Famosi , il suo contatto con gli angeli, infatti, ha incuriosito naufraghi e pubblico. Ma c'è una cosa, emersa nelle ultime ore, che sta appassionando ...

Isola dei Famosi 2018 - la moglie di Amaurys Perez : "Ho la certezza che non mi ha tradito" : Angela Rende, intervistato dal settimanale Vero, difende a spada tratta il marito Amaurys Perez, coinvolto, a suo malgrado, in un pettegolezzo che lo avrebbe voluto molto vicino a Cecilia Capriotti durante la permanenza all'Isola dei Famosi. La moglie smentisce categoricamente ogni tipo di gossip sul suo matrimonio: Ho la consapevolezza che è una bugia. L'unica cosa che mi preme è salvaguardare i miei figli e che guardano la televisione e non ...

L’Isola dei Famosi 2018 : Stefano De Martino criticato da 'Striscia la notizia' Video : Un consueto appuntamento dedicato al popolare programma “L’Isola dei Famosi 2018”, giunto quasi alla fine della tredicesima edizione. Di recente il tg satirico di Antonio Ricci ha criticato l’invitato del reality condotto da Alessia Marcuzzi [Video], cioè #Stefano De Martino: nei paragrafi successivi si scoprira' il motivo. Riassunto della decima puntata Nella parte iniziale della decima puntata del reality incentrato sulla sopravvivenza, è ...

Isola dei famosi - il bombardamento finale di Striscia la Notizia : 15 minuti di insulti e offese alla Marcuzzi : 'Cosa ne pensate dell' Isola dei famosi ?'. E giù insulti contro Alessia Marcuzzi . Ci va ancora una volta giù pesante, Striscia la Notizia , anche quando affida i suoi velenosi commenti ad anonimi e ...

Stefano De Martino attaccato da Striscia per colpa de L'Isola dei Famosi. Cos'è successo : Il risultato della prova mejor che Alessia Mancini ha portato a casa ai danni di Jonathan ha avuto talmente tanta risonanza sui social che anche Striscia la notizia ha indagato attraverso un servizio ...

Isola dei Famosi 2018/ Striscia la Notizia contro Stefano De Martino : l'arbitro più distratto del mondo! : Isola dei Famosi 2018, anticipazioni: piovono critiche per Alessia Mancini e Bianca Atzei. La mamma di Francesca Cipriani sbotta: "Una è pesante, l'altra non ha carattere"(Pubblicato il Fri, 30 Mar 2018 15:11:00 GMT)

L’Isola dei famosi : Amaurys chiede scusa a Francesca Cipriani : Amaurys Perez e Francesca Cipriani: arriva il chiarimento sull’Isola 13 È finalmente arrivato il chiarimento tra Francesca Cipriani e Amaurys Perez. I due naufraghi erano stati protagonisti di un’accesa lite nell’ultima diretta dell’Isola dei famosi 13. Un diverbio scatenato dal contrasto tra il pallanuotista e Simone Barbato che poi ha coinvolto anche l’ex protagonista de La pupa e il secchione. In queste ore tra ...

Isola dei FAMOSI 2018/ Alessia Mancini sotto accusa - doppio appuntamento confermato? : ISOLA dei FAMOSI 2018, anticipazioni: piovono critiche per Alessia Mancini e Bianca Atzei. La mamma di Francesca Cipriani sbotta: "Una è pesante, l'altra non ha carattere"(Pubblicato il Fri, 30 Mar 2018 14:20:00 GMT)

Canna-gate Isola dei Famosi - Filippo Nardi e Cecilia Capriotti : arrivato il divieto di parlare - la telefonata : Canna-gate Isola dei Famosi, Filippo Nardi e Cecilia Capriotti, la rivelazione: arrivato il divieto di parlare, la telefonata Tanto, tantissimo chiasso attorno al Canna-gate scoppiato qualche settimana fa a L’Isola dei Famosi. Poi il silenzio, quasi tombale. Nessuno dei diretti interessati ne ha più parlato. Bocche cucite per intenderci. Perché questa sterzata? Filippo Nardi e […] L'articolo Canna-gate Isola dei Famosi, Filippo Nardi ...

“Censurati”. Isola dei famosi - è successo. Da qualche settimana girava una strana voce riguardo il reality ma adesso arriva la conferma (bomba) che spazza via ogni dubbio. Cosa avranno da dire ai piani alti di Mediaset? : “Voi parlate, io non ne parlo? Eva, sei fuori di testa! Sei andata in tutte le trasmissioni per parlarne. Non fare la buona samaritana. Non fare discorsi moralisti, quando io non sono mai stata moralista con te e tua figlia Mercedesz. Questa è la mia trasmissione”, fu quella, forse, l’ultima occasione in cui Alessia Marcuzzi affrontò l’argomento droga all’Isola dei famosi. Era solo la seconda puntata del reality ed Eva Henger accusava l’ex ...

L'Isola dei Famosi 2018 - Vladimir Luxuria : Concorrenti incattiviti : Concorrente nella sesta edizione delL'Isola, ora opinionista nei salotti televisivi; Vladimir Luxuria non fa sconti a nessuno dei naufraghi di questa edizione. Intervistata nella trasmissione Ultime dalL'Isola, ha tracciato quello che è il punto della situazione nel reality show di Canale 5 a qualche settimana dalla finale.Luxuria ha un occhio di riguardo nei confronti di tutto il gruppo, ed uno rivolto ad Alessia Mancini, una delle donne ...