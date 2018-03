Isola dei Famosi 2018 Alessia Mancini e Bianca Atezi nel mirino | Una pesante

L’Isola dei Famosi 2018 : Stefano De Martino criticato da 'Striscia la notizia' : Un consueto appuntamento dedicato al popolare programma “L’Isola dei Famosi 2018”, giunto quasi alla fine della tredicesima edizione. Di recente il tg satirico di Antonio Ricci ha criticato l’invitato del reality condotto da Alessia Marcuzzi, cioè Stefano De Martino: nei paragrafi successivi si scoprirà il motivo. Riassunto della decima puntata Nella parte iniziale della decima puntata del reality incentrato sulla sopravvivenza, è stato ...

L'Isola dei Famosi 2018 : le parole di Alessia Mancini durante il fuori onda : Un consueto spazio dedicato al reality “L’Isola dei Famosi 2018”. Per chi non avesse avuto modo di vedere la scorsa puntata serale, vi ricordiamo che c’è stata una lite molto accesa tra Elena Morali, Rosa Perrotta, Nino Formicola, e Alessia Mancini. A tal proposito vi diciamo che quest’ultima durante un fuori onda, ha risposto alle critiche dell’ex tronista e della showgirl di Colorado. Lite in diretta durante il decimo appuntamento Come vi ...

Isola dei Famosi non va al venerdì - Emigratis cambia giorno e inizio de La Corrida : tutti gli spostamenti : Per quanto riguarda la settimana da lunedì 9 a domenica 15 aprile, e non solo, ci sono una serie di slittamenti e di (non) spostamenti da segnalare, sia per quanto riguarda le reti Rai che Mediaset.Cominciamo da L'Isola dei Famosi: per quanto concerne la tredicesima edizione del reality show condotto da Alessia Marcuzzi, con la partecipazione di Stefano De Martino, Mara Venier e Daniele Bossari, in onda su Canale 5, la semifinale del ...

Francesca Cipriani - “danno psichico per i glutei rifatti”/ Il dramma “ignorato” da Isola dei Famosi e pubblico : Francesca Cipriani, “danno psichico per i glutei rifatti”, rivela la madre Rita De Michele al settimanale Nuovo Tv. Il dramma “ignorato” da Isola dei Famosi e pubblico: perché?(Pubblicato il Thu, 29 Mar 2018 18:36:00 GMT)

Isola dei famosi - Striscia ancora all'attacco della Marcuzzi : tutto taroccato - le prove : Questa sera Striscia la notizia , Canale 5, ore 20.35, mostra una nuova presunta irregolarità all' Isola dei famosi che metterebbe in discussione l'esito della prova per il "mejor", status che ...

Jonathan affronta Franco Terlizzi all’Isola dei Famosi : la discussione degenera : Isola, Jonathan chiede un confronto a Franco Terlizzi: si alzano i toni e la discussione degenera Jonathan Kashanian si è sempre distinto per essere una persona pacata e molto aperta al dialogo in Tv. Un carattere questo che, anche all’Isola dei Famosi, molto è stato apprezzato dal pubblico da casa che lo segue. Se c’è […] L'articolo Jonathan affronta Franco Terlizzi all’Isola dei Famosi: la discussione degenera proviene ...

Isola dei Famosi : il gesto di Amaurys che spiazza Rosa Perrotta : Isola dei Famosi, il gesto di Amaurys per Rosa Perrotta: l’ex tronista rimane spiazzata ma poi apprezza Dopo la diretta di martedì sera all’Isola dei Famosi gli equilibri sembravano essere saltati. Uno dei naufraghi a prendere una posizione netta contro il rientro di Rosa Perrotta ed Elena Morali (ma soprattutto contro le loro dichiarazioni) era […] L'articolo Isola dei Famosi: il gesto di Amaurys che spiazza Rosa Perrotta ...

Isola dei FAMOSI 2018 - CANNA-GATE : DANIELE BOSSARI/ "Si è visto tutto" - ma il pubblico si divide : DANIELE BOSSARI ammette il CANNA-GATE dell'ISOLA dei FAMOSI 2018 ai microfoni di Valerio Staffelli: Mara Venier, invece, tergiversa e non si sbilancia.(Pubblicato il Thu, 29 Mar 2018 16:27:00 GMT)

