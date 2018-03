Isis | i soldi del cementificio LafargeHolcim e il silenzio delle istituzioni francesi

ilfattoquotidiano

(Di venerdì 30 marzo 2018) di Riccardo Stifani Il ruolo giocato dalla diplomazia francese nel casorimane poco chiaro anche ora che l’ex ambasciatore francese in Siria, Éric Chevallier (nella foto), ha ammesso – tramite una lettera inviata ai giudici il 15 gennaio 2018 – di aver effettivamente avuto, nell’estate del 2012, un colloquio con i dirigenti della filiale siriana dell’azienda. Il colosso francese della produzione cementifera Lafarge – diventatoin seguito alla fusione con l’omonimo gruppo svizzero nel 2015 – è stato posto sotto accusa nell’ottobre del 2016 dopo che un’inchiesta del quotidiano Le Monde del giugno dello stesso anno aveva rivelato l’esistenza di rapporti tra i dirigenti dele alcuni gruppi terroristici. In particolare, il gruppo franco-svizzero è sospettato di aver finanziato l’tra il 2011 e il 2014, in modo ...