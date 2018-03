iOS 11 3 | Apple aggiorna gli iPhone | ecco tutte le novità

Apple promuove Napoli : «Ok iOS Developer Academy » : Apple ha una valutazione «molto positiva» della prima iOS Developer Academy aperta a Napoli, il primo centro di sviluppo per app in Europa del colosso Usa. Lo ha detto il numero uno della...

Grave falla e Apple tra iOS 11.2.7 ed iOS 11.3 : aggiornamento d’urgenza in uscita : Si parla moltissimo da alcuni giorni a questa parte del possibile rilascio dell'aggiornamento iOS 11.3 per gli iPhone X e tutte le altre generazioni del device che arrivano all'iPhone 5S, ma arrivati a questo punto non si può escludere del tutto che ci sia lo step intermedio di iOS 11.2.7. Dopo le ultime indiscrezioni condivise con voi sulle nostre pagine nei giorni scorsi, complice il fatto che a strettissimo giro sono in programma degli eventi ...

Uscita aggiornamento iOS 11.3 incerta tra il 20 e il 27 marzo? Gli appuntamenti Apple : Per tutti i possessori di iPhone la domanda è una sola: l'Uscita dell'aggiornamento iOS 11.3 è prevista a giorni, magari anche già oggi 20 marzo oppure entro una settimana, ossia il prossimo 27 marzo? Quelli che ci attendono potrebbero essere giorni caldi per il lancio della nuova versione del sistema operativo, quindi occhio alle notifiche di adeguamento che il melafonino potrebbe proporre a breve. Nella serata di venerdì scorso Apple, ...

Fortnite : la versione mobile per iOS è l'app più scaricata sullo store di Apple : Nonostante i test per la versione mobile di Fortnite su dispositivi iOS, su invito, siano partiti pochissimo tempo fa, l'app è già balzata al primo posto sullo store di Apple tra quelle più scaricate, come segnala Gamespot.Questo è un'ulteriore conferma di come Epic Games abbia fatto centro con il suo Fortnite, un gioco che già su PC gode di un grandissimo successo e che ha scavalcato giochi del calibro di League of Legends e PlayerUnknown's ...

Problemi batteria iOS 11 abbattono Apple : 25 posizioni perse per la reputazione nel 2018 : C'era da aspettarselo anche se non in questi termini: i Problemi di batteria con iOS 11, soprattutto lo scandalo del depotenziamento da remoto degli iPhone con gli aggiornamenti ad opera di Apple per device con autonomia anomala, hanno sortito i loro brutti effetti sulla reputazione aziendale dell'azienda di Cupertino. Questa precipita nell'annuale classifica The Harris Poll basata sull'opinione degli utenti americani in relazione a grossi brand ...

Apple - WWDC 2018 / A San Jose la conferenza degli sviluppatori dal 4 all'8 giugno : lancio di iOS 12 : Apple, WWDC 2018: a San Jose la conferenza degli sviluppatori dal 4 all'8 giugno: sarà lanciato iOS 12 e saranno presentati probabilmente nuovi hardware. Sale l'attesa.(Pubblicato il Tue, 13 Mar 2018 23:43:00 GMT)

Tra iOS 12 e tutte le altre novità software del 2018 targato Apple : Apple migliorerà anche ARKit con la versione 1.5, offrendo esperienze AR più coinvolgenti che si integrano meglio con il mondo e forniscono agli sviluppatori gli strumenti per creare una nuova ...

Apple invita gli utenti Android a passare ad iOS con nuovi video : Apple ha pubblicato su YouTube alcuni brevi simpatici video con cui invita gli utenti Android a passare ad iOS, un sistema operativo che sarebbe più piacevole L'articolo Apple invita gli utenti Android a passare ad iOS con nuovi video è stato pubblicato per la prima volta su TuttoAndroid.

Smarphone iPhone X fine ingloriOSa : Apple potrebbe toglierlo dagli scaffali Video : Chi c'è dietro il guru degli Smarphone che pronostica la fine dell'#iPhone X entro il termine dell'estate? Il suo nome è Ming-Chi Kuo e la sua capacita' di profetizzare accuratamente i futuri piani dei prodotti Apple non ha eguali [Video]. Ed è un uomo misterioso che non ama farsi intervistare, né comparire davanti ai riflettori. Di lui su Internet esistono, sembrerebbe, soltanto tre scatti e se tentiamo di digitare il suo nome su Google, alla ...

iOS 11.3 Apple rilascia beta pubblica : Apple Music permetterà infatti agli utenti di visualizzare i video musicali in streaming, liberamente, senza alcuna interruzione pubblicitaria. Non è ancora chiaro quando Apple deciderà di rendere ...

Apple - l'anteprima di iOS 11.3 : batteria sotto controllo - realtà aumentata e nuove animoji : Cupertino ha rilasciato l'anteprima per gli sviluppatori del sistema operativo, in arrivo per tutti la prossima primavera. Esordio per drago, orso, teschio e...

iOS 11.3 - Apple svela il corposo elenco delle novità in arrivo in primavera : Utilizzando tecniche avanzate di visione artificiale per trovare e riconoscere la posizione di immagini 2D come cartelli, manifesti e opere d'arte, ARKit può integrare queste immagini del mondo reale ...