Inzaghi | “testa al Benevento e al finale di stagione”

(Di venerdì 30 marzo 2018) “Affrontiamo unche nelle ultime partite si è espresso molto bene: i giallorossi non avrebbero meritato di perdere contro il Cagliari, giocano bene a calcio e non hanno nulla da perdere”. L’allenatore della Lazio Simoneavverte i suoi sulle insidie del match che domani all’Olimpico vedrà i capitolini opposti alla formazione campana fanalino di coda della Serie A. “Noi dovremo esser bravi ad affrontare la sfida con tanta concentrazione, schiererò la miglior formazione possibile per provare a sconfiggere la compagine sannita -prosegue il mister in conferenza stampa-. Ci siamo allenati molto bene nell’ultima settimana, siamo preparati, alcuni calciatori sono stati impegnati con le Nazionali e ho ritrovato quest’ultimi solo ieri. Da domani entreremo nella fase più delicata della stagione e dovremo dar seguito alle prestazioni con ...