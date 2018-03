Inzaghi | ' Niente alibi | le colpe sono nostre'

raisport.rai

: #Lazio. #Inzaghi: “Arbitri? Niente malafede ma siamo stati penalizzati” - romanewseu : #Lazio. #Inzaghi: “Arbitri? Niente malafede ma siamo stati penalizzati” - robyerc70 : #InghilterraItalia possibile che nessun ct sa come debba giocare immobile ...da solo con tanti centrocampisti a sup… - TG24info : Serie B - Frosinone vs Venezia -2, Inzaghi: 'Non abbiamo niente da perdere. Faremo la nostra gara' - #TG24.info -… -

(Di venerdì 30 marzo 2018) 'Quali le cause degli ultimi risultati negativi in campionato? In primis e' colpa nostra. Avremmo dovuto vincere alcune partite, come contro il Bologna. Non bisogna cercareper il terreno di ...